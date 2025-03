„Dominátor“ dojal blízké Karla (†22), který padl na Ukrajině. Do televize si oblékl jeho tričko

Česká sportovní celebrita Dominik Hašek zavítala 3.3. do ČT24 v triku, který nosil český voják Karel Kučera, jenž bojoval na Ukrajině. „Za své hrdinství byl vyznamenán jak od prezidenta Zelenského i Pavla. Já mu tímto in memoriam budu chtít vyjádřit tu největší úctu za to, co udělal pro obranu Ukrajiny a obranu naší země a Evropy. Sláva hrdinům-Slava Herojam!“ uvedl na sociální síti X.

Projevu úcty si všimla maminka zesnulého vojáka, která tento akt nasdílela a Haškovi poděkovala. „Vím, že jsem to ještě to odpoledne diskutoval s lidmi, zdali to takto je vhodné, a oni mě ujistili, že ano. Ještě jednou čest památce Vašeho syna Karla,“ reagoval „Dominátor“ a dodal také, že její syn udělal pro ostatní hrozně moc.

Čech Karel (†22) padl v bojích u Bachmutu. Přezdívalo se mu Charlie Czech a bojoval v 3. pěším praporu Mezinárodní legie obrany Ukrajiny. Nyní je to rok, co zemřel na bojišti. Příčinou mělo být vnitřní krvácení poté, co schytal tři rány z kalašnikovu. Podle Paměti národa Karel zajišťoval vstup do krytu nepřítele a dva okupanty ještě stihl mladý hrdina zabít.

Metály od prezidentů

S Karlovou matkou Janou, která loni v říjnu převzala za svého syna metál, i s jejím mužem přinesly rozhovor Seznam Zprávy. Ještě 18. března, den před tím, než zemřel, si se synem psali. „Poslal mi fotku. Jel v autě a jedl hamburger. V legraci jsem mu odpověděla, že má špinavý ručičky. Napsal ‚jo‘ a poslal smajlíka,“ uvedla Jana.

Druhý den jí však zavolalo neznámé číslo. Ukázalo se, že jde o Karlova důvěrníka, rovněž Čecha. Řekl jí, že Karel padl. Nejdřív to nepochopila, nechtěla tomu věřit, myslela si, že se jí to zdá. Bylo ale jasné, o co jde. A přestože je Karel mrtvý, stále mu píše. „Prý to tak mají i jiné matky, kterým umře dítě,“ řekla Jana.

„Samozřejmě jsme chtěli vědět, jak umíral. Jestli třeba křičel nebo měl bolesti. To prý neměl. Dokonce se usmíval a vtipkoval: nerozstříhejte mi ty kalhoty, říkal. Takto nám to později vyprávěli lidé z jeho jednotky. Volal nám i jeho velitel,“ vzpomínala Jana. Ta převzala z rukou prezidenta Petra Pavla medaili Za hrdinství.

Prezident Petr Pavel udělil při příležitosti státního svátku 28. října státní vyznamenání. (28.10.2024) | ČTK / Říhová Michaela

Smrtelně zraněn byl u Bachmutu i další Čech s přezdívkou Taylor, který byl medikem a zakladatelem Projektu Phoenix. Na Ukrajině léčil a učil léčit další, sám zemřel po převozu do Česka. Na metál byl také navržen, nakonec ho ale nedostal. Jiný Čech, Michal Janík, padl v roce 2022 při plnění bojového úkolu v Izjumu.

Kučera získal po smrti metál i od ukrajinské strany. V Den obránců Ukrajiny vzdal čest ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč a předal rodině Řád „Za odvahu“ III. stupně.

