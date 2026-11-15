Silničáři letos vyjeli později. A testují chytré sypače: Mají ušetřit desítky procent soli
Sypače ŘSD letos vyjely hned první den zimní údržby, a to kvůli sněžení v noci na 1. listopadu na silnici první třídy přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách. Loni první sypače vyjely už 4. října kvůli riziku námrazy na mostě na D1 u Velkého Meziříčí, v roce 2024 naopak až v polovině listopadu. Letos už silničáři zasahovali například v Krušných a Jizerských horách nebo na Vysočině. Kvůli nízkým teplotám dělali hlavně preventivní posyp. ČTK to sdělil Luděk Hubáček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Dispečeři mají k rozhodnutí o výjezdu k dispozici speciální předpovědi pro silnice, kamerové systémy a data z dálničních meteostanic. Z nich zjistí například teplotu povrchu vozovky, vlhkost nebo zbývající množství soli na silnici. „Díky tomu vyjíždějí sypače preventivně ještě před příchodem srážek nebo mrazu. Povrch ošetří zkrápěnou solí nebo solankou, která zabrání tomu, aby voda nebo první sníh k vozovce přimrzly,“ uvedl Hubáček.
Mezi nejnáročnější dálniční úseky z hlediska zimní údržby patří D1 na Vysočině mezi Humpolcem a Velkou Bíteší, kde se kvůli nadmořské výšce může počasí rychle měnit, komplikovaná je také D8 v Krušných horách mezi Petrovicemi a hranicí s Německem. Ze silnic první třídy jsou rizikové horské a podhorské tahy, již zmíněný úsek přes Červenohorské sedlo nebo například silnice na Tanvaldsku a v Beskydech.
Letos ŘSD testuje 12 chytrých sypačů, které díky datům z meteostanic automaticky upravují dávkování soli. Jejich pilotní nasazení na D1, D11 a D5 ukáže, kolik soli je možné ušetřit. Data ze Skandinávie ukazují podle Hubáčka úspory zhruba 15 až 30 procent. Tyto sypače podle něj také usnadní práci řidičům, kteří jinak ručně mění dávkování. „Pokud se systém přes zimu osvědčí, počítáme s jeho postupným rozšířením na další střediska,“ uvedl Hubáček. ŘSD letos testuje i k vodorovnému značení šetrnější břity na radlice.
Letos má ŘSD připraveno celkem 220 sypačů, meziročně o sedm více, dále přes 50 nakladačů, sněhové frézy a další univerzální vozidla. Ve skladech má 55.000 tun posypové soli a 1,2 milionu litrů solanky, tedy roztoku soli a vody. Při dovozu soli se ŘSD podle dnešního vyjádření na síti X potýká s obsahem nečistot, které při výrobě solanky ucpávají trubky.
ŘSD zajišťuje údržbu více než 1550 kilometrů dálnic a zhruba 5740 kilometrů silnic první třídy. O sjízdnost přibližně 1100 kilometrů dálnic se starají přímo zaměstnanci 21 středisek správy a údržby dálnic, zbylé dálniční úseky a všechny silnice první třídy udržují smluvní dodavatelé.
Oproti loňské zimě přibylo v dálniční síti zhruba 40 kilometrů. S novými úseky ŘSD upravuje organizaci údržby, aby řidiči zvládli obsloužit okruh, který běžně měří 40 až 70 kilometrů, v zákonném časovém limitu.
„Dálnice a silnice I. třídy patří do nejvyšší kategorie důležitosti. Podle zákona musí první technika vyjet nejpozději do 30 minut od zjištění problému a sjízdnost musí být zajištěna do dvou hodin na dálnicích a do tří hodin na silnicích I. třídy,“ uvedl Hubáček. Při kalamitách spolupracují dispečinky ŘSD s hasiči a policií, která může například odklonit kamiony, aby zůstala dálnice volná pro údržbu.
Na dálničních střediscích pracuje celkem zhruba 800 lidí, z toho 650 řidičů a 150 dispečerů. „Počet zaměstnanců je dlouhodobě stabilní,“ uvedl Hubáček s tím, že se daří řidiče udržet díky práci na celý rok. ŘSD má zasmluvněné i všechny externí dodavatele.
Na zimní údržbu letos ŘSD vyčlenilo celkem 950 milionů korun, meziročně o 65 milionů korun více. Z toho 150 milionů korun na vlastní údržbu a 800 milionů na externí dodavatele.
Na zimu je připravena i pražská Technická správa komunikací, která má podle v říjnu schváleného plánu na starosti údržbu 2264 kilometrů silnic a 1761 kilometrů takzvaně nemotorových komunikací, kam patří zejména chodníky. K úklidu si najímá dodavatele, hlavním je další městská společnost Pražské služby. Hlavní město letos na údržbu silnic a chodníků vyčlenilo 753,1 milionu korun, což je oproti odhadu pro minulou zimu o zhruba 92 milionů více.
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