Pozor na tuhle kaši pro batolata! Inspekce odhalila karcinogeny v BIO potravině
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dnes oznámila, že v kaších pro batolata v brněnském Albertu nalezli nadlimitní množství karcinogenního toxinu, který se objevuje hlavně u plísní. Kaše jsou přitom určeny pro děti starší jednoho roku.
V kaši pro batolata Nature's Promise BIO v obchodě Albert v Brně našli inspektoři nadlimitní množství karcinogenního toxinu. V kaši bylo toxinu sedmkrát více, než připouští předpisy. Oznámila to dnes v tiskové zprávě Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Nařídila stažení produktu z prodeje a s obchodem zahájila řízení o pokutě. Značku Nature's Promise nabízí exkluzivně obchodní řetězec Albert.
Škodlivý aflatoxin B1 objevili inspektoři v Nature's Promise BIO Rýžové kaši s jahodami a malinami, s označením šarže: LOT 50426 a datem minimální trvanlivosti 31. července 2027. Odhalila to kontrola v Albertu v Ečerově ulici v Brně. Dodavatelem kaše, která je určená pro děti už od ukončeného 12. měsíce věku, je pražská společnost King Food Bohemia.
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