Jak jsme na Blesk.cz informovali už v srpnu, o příchodu polské Biedronky v souvislosti s odchodem Tesca se dosud spíše spekulovalo. Teď ale věci nabraly ostré tempo! Do hry o české prodejny totiž oficiálně vstupují další obří hráči a první závazné nabídky mají padnout už do konce září.
Původní informaci uznávaného deníku Financial Times o připravovaném prodeji středoevropských aktivit potvrdily i zdroje tuzemského deníku e15. O lukrativní český trh se hlásí přímí konkurenti. Zálusk na síť má německá Schwarz Group (vlastník Lidlu a Kauflandu), nizozemský Ahold Delhaize (provozující síť Albert) a právě polská Biedronka. I když dotčené řetězce situaci oficiálně nekomentují, jeden z potenciálních kupců už pod příslibem anonymity potvrdil, že transakci bedlivě sleduje.
Rozmanitá struktura obchodů je logistický oříšek
Případný prodej celé sítě však nebude jednoduchý. Tesco u nás provozuje zhruba 186 prodejen a jedná se o velmi různorodé portfolio. Na jedné straně stojí obří hypermarkety na okrajích měst, na druhé pak malé rychlé večerky typu Expres u stanic metra.
Manažersky uřídit takový mix je mnohem náročnější než provozovat jeden typizovaný formát „přes kopírák“. Potenciální zájemci jsou ale zvyklí na standardizované prodejny, a proto se v zákulisí spekuluje o velkém dělení. Očekává se, že nový majitel by mohl obří hypermarkety zmenšovat, část ploch pronajímat třetím stranám, nebo rovnou odkoupit jen omezený počet prodejen konkrétní velikosti, protože zbytek se do diskontního modelu zkrátka nehodí.
Možná restrukturalizace budí obavy u zaměstnanců
Prodej řetězce se netýká jen změn pro nakupující, ale představuje i velkou nejistotu pro zhruba 7 000 českých zaměstnanců – od prodavaček a pokladních až po doplňovače zboží a skladníky.
Pro lidi na prodejnách zpráva o blížícím se prodeji znamená obrovskou nejistotu a strach z toho, co přinese zítřek. Při podobně velkých akvizicích se totiž nový vlastník často snaží zefektivnit provoz a ruší duplicitní pozice. Zaměstnanci tak žijí v obavách, jaké budou po případném převzetí jejich platové podmínky, zda zůstanou zachovány benefity, či zda se nezačne na některých pobočkách dokonce plošně propouštět.