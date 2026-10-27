Varování zveřejnila SZPI na úředním portálu Potraviny na pranýři v pondělí 26. října. Závadný vzorek odebrali kontroloři v prodejně řetězce Albert v Ústí nad Labem (Krušnohorská ulice na Severní Terase).
O jaký výrobek jde?
Bakterie byla zjištěna v baleném tatarském bifteku:
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Název potraviny: ALBERTOVO KVALITNÍ HOVĚZÍ TATARSKÝ BIFTEK JEMNĚ MLETÝ
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Velikost balení: 250 g
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Datum použitelnosti: 18. 08. 2026
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Výrobce: Uzeniny Příbram, a.s.
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Prodejce: Albert Česká republika, s.r.o.
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Referenční číslo vzorku SZPI: 26-000567-SZPI-CZ
Proč přichází varování až po dvou měsících?
Mnoho lidí může překvapit, že inspekce informuje o výrobku s datem spotřeby 18. srpna až na konci října. Vzorek byl v prodejně odebrán 11. srpna.
Tento časový odstup je dán standardním úředním a laboratorním postupem. Zahrnuje kultivaci vzorků a mikrobiologické zkoušky v laboratoři, formální doručení výsledků kontrolovanému prodejci i výrobci, zákonné lhůty na případné námitky či dožádání protianalýzy a teprve poté administrativní uzavření kontroly s finálním zápisem na portál.
Klíčové riziko: Bakterie mráz přežije, tatarák se nevaří
Samotný výrobek se na pultech obchodů již dávno nenachází. Důvodem nynějšího varování je možnost, že si zákazníci maso po nákupu zamrazili na pozdější spotřebu.
Zde spočívá hlavní úskalí: bakterie Listeria monocytogenes bez potíží přežívá i teploty hluboko pod bodem mrazu. Spolehlivě ji sice ničí běžná tepelná úprava (prohřátí nad 70 °C), tatarák se však konzumuje syrový. Pokud by jej tedy někdo rozmrazil a snědl bez vaření, riziko infekce je přímé.
Co listerióza způsobuje a pro koho je nebezpečná?
Průběh infekce závisí na celkovém stavu organismu:
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Zdraví dospělí: U lidí s normální imunitou se nákaza často neprojeví vůbec, případně proběhne mírně jako běžná střevní viróza – s příznaky jako nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše, horečka a bolesti svalů. Tyto potíže obvykle odezní bez trvalých následků.
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Těhotné ženy: Pro samotnou matku může mít infekce mírný průběh, bakterie ale dokáže projít placentou k plodu. V takovém případě může způsobit potrat, předčasný porod nebo závažnou poporodní infekci novorozence.
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Senioři a lidé s oslabenou imunitou: U pacientů podstupujících například onkologickou léčbu, u diabetiků nebo starších osob hrozí, že bakterie pronikne do krevního oběhu a nervové soustavy. To může vést k sepsi (otravě krve), hnisavému zánětu mozkových blan (meningitidě) nebo zánětu mozku (encefalitidě).
SZPI doporučuje dotyčnou šarži výrobku z mrazáků vyhodit a nekonzumovat. V případě, že někdo výrobek v nedávné době snědl a trápí ho uvedené potíže, měl by kontaktovat svého lékaře.