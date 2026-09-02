S novým školním rokem přicházejí nové výzvy pro děti i jejich rodiče. Jak připravit rychlou a zdravou svačinu, kterou školák ocení a nedonese zpět domů? A na co si dát pozor v online prostředí? Nejen to, ale i příklady snadných receptů či pomoc s přípravami k příjimačkám přináší Blesk ve velkém přehledu k začátku školního roku.
Velký přehled Blesku: Svačiny, online nástrahy i přijímačky. Na co dát v dalším školním roce pozor?
1.Jak na svačiny?
Každé ráno se opakuje stejný scénář. Obléct děti, najít ponožky, zkontrolovat aktovku, podepsat zapomenuté úkoly... A ještě rychle vymyslet, co dát do krabičky ke svačině. Rohlík s máslem, sýrem a jablko. To je rychlovka, kterou jsme dětem zabalili do batohu snad všichni. A že ji školák neocenil a přinesl zpět? I to jsme mnozí zažili. Některé rodiče to odradilo, a tak přestali svačinky ratolestem dělat.
Podle průzkumu agentury MN Force 22 % dětí na základních školách svačiny nedostává, a navíc téměř 50 % ani nesnídá. Ranní a dopolední příjem energie je přitom podle odborníků důležitý. „Pravidelným režimem se dítě učí vnímat rytmus dne i signály hladu a sytosti. Většinu jídla má zařadit do aktivní části dne, neodkládat energii do pozdního večera a vyhnout se chaotickému uzobávání,“ říká odborník na výživu Petr Havlíček. Podle jeho slov ale není cílem svačinu plošně nařizovat či zakazovat. Jídelníček je však nutné přizpůsobit nutričním potřebám dítěte.
Jak na to?
„Správná svačina má být pestrá a obsahovat komplexní sacharidy, kvalitní bílkoviny i zdravé tuky. Příkladem je celozrnné pečivo s vejcem, sýrem, šunkou, tvarohem či hummusem, doplněné ovocem a zeleninou. Sacharidy dodají energii pro mozek a pohyb, bílkoviny s tuky zasytí a ovoce či zelenina dodají vlákninu a vitaminy. Ideální je připravit ji doma z běžných kvalitních potravin než dávat dítěti peníze na náhodně vybraný snack z obchodu,“ dodává Havlíček.
Stravovací návyky dětí
- 47,3 % žáků 2. stupně základních škol nesnídá
- 32 % dětí 1. stupně vynechává snídani
- 22 % školáků nedostává od rodičů svačinu
- 31 % dětí nechodí na obědy do školní jídelny
- 40 % dětí považuje za svačinu sladkosti
- 15 % žáků během dne pije jen slazené nápoje
2.Snadné recepty
Tortilla se šunkou, sýrem a zeleninou
Na 1 svačinu: 1 pšeničná tortilla, 40 g kvalitní šunky, 20 g eidamu, 30 až 40 g čerstvého sýra typu Lučina, pár proužků červené papriky, případně list salátu
Postup: Tortillu potřeme sýrem, poklademe šunkou a sýrem, přidáme papriku a salát. Vše zarolujeme. Případně tortillu krátce opečeme nasucho na pánvi. Pro děti je praktické rozkrojit ji na půl nebo na menší kolečka.
Vajíčková pomazánka s houskou
Na 1 svačinu: 1 celozrnná houska, 1 vejce natvrdo, 40 g čerstvého sýru, lžička hořčice, trochu pažitky nebo jarní cibulky, kousek okurky či papriky k zakousnutí, sůl a pepř podle chuti
Postup: Vejce uvaříme natvrdo a nastrouháme nebo rozmačkáme vidličkou. Smícháme se sýrem, hořčicí a pažitkou. Namažeme na housku a přidáme pár koleček okurky
Zeleninové vafle se sýrem
Na 2 až 3 menší vafle/na 1 svačinu: 100 g na[1]strouhané cukety, 30 g mrkve, 1 vejce, 30 g strouhaného eidamu, 30 g hladké nebo celozrnné mouky, špetka soli, troška oleje na potření vaflovače
Postup: Cuketu a mrkev nastrouháme, lehce osolíme a necháme pár minut odstát. Potom z ní vymačkáme přebytečnou vodu. Smícháme s vejcem, moukou a sýrem. Těsto nalijeme do rozehřátého vaflovače a pečeme dozlatova.
3.Pozor na kyberpodvodníky
Zatímco o prázdninách trávily děti více času mimo internet, s návratem do školních lavic se to změní. Třídní skupiny na WhatsAppu, školní systémy či online odevzdávání úkolů jsou už dnes běžným standardem.
A tak je pro podvodníky jednodušší navázat s žáky kontakt pomocí falešných profilů spolužáků, podvodných soutěží o elektroniku nebo odkazů na údajné školní materiály. Útočníci využívají i umělou inteligenci, která téměř smazala jazykové bariéry. Neobratná čeština, podle níž bylo možné poznat podvodníka, je minulostí. Odstřihnout dítě od elektronické komunikace však není řešení.
„Ze všeho nejdůležitější je jednouchá zásada. Kdykoliv po dítěti bude někdo chtít heslo, ověřovací kód, peníze, fotografii nebo požadavek na zachování tajemství, mělo by se obrátit na dospělého,“ upozorňuje Petr Kocmich, expert na kybernetickou bezpečnost ve skupině Soitron. To by potomkům měli rodiče a prarodiče připomínat stejně jako to, že s cizími lidmi se nikam nechodí.
Umělá inteligence sbírá data
Tváří se jako šikovný pomocník, ale co dělá s informacemi, jimiž ji nakrmíte? Žáci umělou inteligenci běžně využívají při přípravě referátů, překladech, vysvětlování učiva nebo řešení domácích úkolů.
Do chatbotů nahrávají fotografie pracovních listů, školních dokumentů nebo vkládají části konverzací se spolužáky a učiteli. V některých případech přidávají i osobní údaje nebo vlastní fotografie. Nepřemýšlejí už ale nad tím, co firma provozující chatbota se zadanými daty udělá.
Může je například prodávat dalším subjektům, které je využijí pro podvody, kdy pak lákají peníze jako falešní bankéři. Nebo když děti odjedou do zahraničí, volají rodičům a prarodičům, vydávají se za potomky, předstírají, že jsou např. zraněni a potřebují poslat prachy na zaplacení účtu v nemocnici.
Osmnáctiletí terčem
Nejen o kapesné, ale o větší sumy peněz můžou přijít čerstvě osmnáctiletí. Podle zákona už jsou dospělí, můžou zacházet s financemi i si brát půjčky. Podvodníci se je snaží zmanipulovat s tím, že jejich účet byl napaden a je třeba převést prostředky na »zabezpečené konto«.
97 % nevydrží bez internetu
Internet a elektronická zařízení patří v současnosti mezi nejdůležitější součást života školáků. Podle průzkumu Českého statistického úřadu by bez přístupu k internetu vydržela pouze tři procenta dětí ve věku od 9 do 15 let.
4.A co přijímačky?
Pro desítky tisíc žáků pátých a devátých tříd začne období stresu a bezesných nocí. Přijímací zkoušky! První skupina si poprvé vyzkouší ostrý test, zda se dostanou na vysněná osmiletá gymnázia, pro druhou už se jedná o zlomový okamžik jejich života. A rozhodovat bude každý bod!
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Ukázkové otázky: Takové příklady najdete v materiálech ke stažení. Kliknete na odpověď a hned víte, jak na tom jste. Celé zadání pak máte v PDF a postup i řešení vysvětlí lektorka Martina ve videu.
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