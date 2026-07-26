Zemřel chemik Pavel Jungwirth (†60): Smrt uznávaného českého vědce!

Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth
Autor: ČTK - 
26. července 2026
14:48

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek český fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Dnes o tom informoval Český Rozhlas Plus.

PAvel Jungwirth se ve své práci věnoval především molekulové simulaci iontů na vodních rozhraních. Loni obdržel hlavní cenu Nadace Neuron za celoživotní přínos vědě.

Jungwirth působil v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB).

Se svým týmem se věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu. Tato práce vycházela z předpokladu, že mezi kovy nepatří jen materiály s pevným skupenstvím, ale také některé kapaliny.

Jungwirth dlouhodobě pracoval také v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. V letech 2020 až 2022 byl předsedou Učené společnosti.

Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth | Profimedia.cz

Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth

Témata:
vědecchemikzemřelUSAŠvýcarskoIzraelAkademie věd České republikyÚstav organické chemie a biochemie Akademie věd České republikyPavel JungwirthNadační fond Neuron na podporu vědy
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