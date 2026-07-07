Puchýře a výjezdy na pohotovost
Zkušenosti lidí, kteří se s tímto gigantem dostali do křížku, nahánějí husí kůži. Kontakt s rostlinou způsobuje na pokožce bolestivé puchýře, které se dlouho hojí. „Jezdívali jsme na Kynžvart a tam jsme ho vysekávali, ale brzy jsme přestali, pár mých kamarádů skončilo na pohotovosti a měli popáleniny 2. až 3. stupně,“ vzpomíná na puchýře jeden z nešťastlivců pod výzvou Botanického ústavu.
Další oběť přidává ještě nepříjemnější zážitek z první ruky: „Před pár lety jsem měla popáleniny 3. stupně skoro po celém těle, bohužel jsem nevěděla, s čím mám tu čest.“ Lidé si často stěžují nejen na to, že puchýře jsou opravdu velice bolestivé, ale dokonce i na to, že z vůně bolševníku bolí hlava.
Zrádný je i med z jeho květů, u kterého hrozí, že způsobí alergické reakce, pokud na bolševníku včely sbírají pyl. Není se tedy čemu divit, že lidé tuto rostlinu označují za ten největší neřád.
Proč bolševník tak pálí?
Před rostlinou důrazně varuje i vedoucí turistického oddílu Ondřej Turek. Nedávno se jeho oddíl na vlastní kůži přesvědčil, že zranění od této mohutné rostliny není jen nějaké teoretické riziko. „Na výpravě se jedno z dětí bolševníku dotklo a následně se u něj objevily popáleniny,“ popisuje Turek. Naštěstí se dětská kůže postupně zahojí, ale je to drsné připomenutí, jak moc je důležitá prevence a znalost přírodních rizik.
Zákeřnost bolševníku tkví v chemii. Bolševník velkolepý obsahuje látky zvané furanokumariny. Tyto látky způsobují, že kůže se po kontaktu s rostlinou stává citlivou na sluneční záření. Nejde tedy o klasické „popálení“ hned při dotyku. „Problém velmi často vznikne až po několika hodinách, a to ve chvíli, kdy na zasažené místo působí slunce,“ upozorňuje Ondřej Turek.
Čas na likvidaci je právě teď
Pokud máte třeba jen několik rostlin bolševníku na zahradě, louce nebo v okolí, musíte podle Botanického ústavu akademie věd zakročit právě teď. I několik správně odstraněných rostlin totiž může výrazně omezit další šíření.
Jak rostlinu správně a bezpečně porazit:
- Nejúčinnější metodou je odstranit květenství (tzv. okolíky) ještě před tím, než semena dozrají.
- Při odstraňování jednotlivých rostlin buďte vždy velmi pečliví a okolíky odstříhávejte s co nejkratším stonkem.
- Rostlina má naštěstí naprogramováno, že po svém odkvetení uhyne.
- Dejte si ale velký pozor na menší květenství ukrytá níže ve vysoké vegetaci, pokud je přehlédnete, rostlina vytvoří semena i přesto, že hlavní okolík odstraníte.
- Odstřižením každého okolíku zabráníte tisícům semen dostat se do půdy.
- Pozor – semena dokáží dozrát i na samotném odstřiženém květenství.
Práce s bolševníkem ale vyžaduje maximální opatrnost. „Při práci vždy používejte rukavice, oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi, pevnou obuv, pokrývku hlavy a ideálně také ochranné brýle,“ upozorňují odborníci z Botanického ústavu.