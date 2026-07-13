Počasí urychlilo žně obilí. Bude ho však méně
Sklizeň obilnin je letos oproti loňsku rychlejší, zemědělci dosud sklidili 15,26 procenta ploch obilnin, loni měli touto dobou posekáno 5,35 procenta ploch. Vyplývá to z dat, které dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Podle ministerstva sklizeň urychlilo příznivé počasí uplynulého týdne. Řepku farmáři posekali na 11,39 procenta ploch, loni bylo touto dobou sklizeno 0,74 procenta ploch. Současné vyšší tempo prací ale mohou pozastavit očekávané silnější bouřky, upozornilo ministerstvo.
Letošní žně zahájili zemědělci sklizní ozimých ječmenů v předposledním červnovém týdnu na jižní Moravě. Aktuálně už zemědělci sklízí všechny sledované obilniny a také řepku olejku.
Celková produkce sklizených obilovin při průměrném hektarovém výnosu 5,53 tuny na hektar zatím dosahuje podle téměř jednoho milionu tun. Podle prvního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) se letos v Česku sklidí necelých 6,47 milionu tun základních obilovin, tedy o 15,9 procenta méně než loni.
Jižní Morava sklízí nejrychleji
Nejvíce sklizených ploch obilnin má Jihomoravský kraj, kde zemědělci posekali přes polovinu osetých ploch. Více než pětinu ploch obilnin sklidili zemědělci ve Zlínském kraji. Naopak nejpomalejší je sklizeň obilnin v Karlovarském kraji, který má zatím sklizených 2,46 procenta ploch.
Nejrychleji postupují žňové práce u ozimého ječmene. Zemědělci posekali dvě třetiny ploch, tedy 73.428 hektarů. Statistici letos očekávají pokles produkce ječmene ozimého o 12,7 procenta na 621.000 tun.
Pšenice ozimé zemědělci sklidili 98.336 hektarů, což odpovídá 13,26 procenta ploch. Při průměrném hektarovém výnosu 5,38 tuny na hektar dosahuje produkce téměř 530.000 tun. Pšenice je nejrozšířenější skupinou pěstovaných plodin, její odhadovaná sklizeň letos dosahuje 4,29 milionu tun, což je o 15,5 procenta méně než v předchozím roce.
Oproti loňsku je letos rychlejší i sklizeň řepky olejky. Zatím jí zemědělci sklidili 34.991 hektarů, tedy 11,39 procenta ploch. Sklizeň řepky ještě nezačala v Jihočeském, Karlovarském, Libereckém kraji a Kraji Vysočina. Sklizeň řepky olejky naopak v uplynulém týdnu skončila v okrese Břeclav.
Zemědělci zatím nechtějí výsledek letošních žní odhadovat, shodují se ale v tom, že se do letošních výnosů negativně promítne několik faktorů, včetně počasí. Vedle nižších osevních ploch obilovin a řepky výnosy ovlivní dubnové mrazy, na které navázalo silné sucho, uvedli zemědělci.
Zemědělci loni sklidili 7,69 milionu tun základních obilovin, meziročně o 13,1 procenta víc. Úroda řepky se loni meziročně zvýšila o 7,9 procenta na 1,02 milionu tun.
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