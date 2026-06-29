Rozpálené silnice, přeplněná koupaliště a noci, během kterých se člověk marně snaží usnout. Česko o víkendu sevřela nejhorší vlna veder, jakou kdy naše země zažila. Historické záznamy ukazují, že dříve byl červen daleko jiný.
Jak moc se lišily teploty dříve? Ze srovnání mrazí: Deník ukázal, co v Česku býval červen
1.Léto bývalo jiné
Absolutní teplotní rekord padl už v sobotu, v Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,9 °C. A už včera byl na světě další - tamtéž naměřili 41,9 °C. „Docela teplo. My jsme na to tady zvyklí,“ vtipkoval starosta obce Jaroslav Joska. První překročení hranice jednačtyřicítky ale moc k smíchu není.
S dnešními čísly je dobré si připomenout, jak to vypadalo v minulosti, a ze srovnání zamrazí. Pan Alois Cvek zveřejnil záznamy svého syna, který si pečlivě zapisoval červnové teploty v Hulíně na Zlínsku. Jeho deník ukazuje, že v letech 1983 až 2000 se léto chovalo úplně jinak.
Jak tehdy bylo? Třeba pětistupňové noci nebyly v červnu zas tak výjimečné, 37 °C, dnešní místní teplota, za oněch 18 let nepadla jedinkrát. „Tehdy bylo počasí ještě v pořádku a bez zásadních dopadů klimatické změny. Její scénáře bohužel vycházejí do puntíku,“ říká k číslům meteoroložka Dagmar Honsová.
Výběr toho nejzajímavějšího z deníku najdete na následujících listech.
2.Nejvyšší a nejnižší teploty
Absolutní teplotní rekord: Červnová čtyřicítka v roce 2000
Nejvyšší teplota v celém deníku byla naměřena 22. června 2000, kdy rtuť teploměru vyšplhala na neuvěřitelných 36 °C. Hned o den později 23. června bylo 33 °C. Naopak konec června v tomto roce přinesl prudké ochlazení na pouhých 17 °C přes den.
Nejledovější ráno: Pouhé 2 °C
Nejnižší ranní teplota v deníku padla 7. června 1986. Tehdy byly ráno pouhé 3 °C a o rok dříve, 8. června 1985, bylo naměřeno dokonce pouhých 4 °C.
Nejvíc tropický týden: Opět rok 2000
Rok 2000 byl celkově extrémní. Druhá polovina měsíce, od 11. do 24. června, přinesla sérii tropických dní. Teploty se pohybovaly mezi 31 °C až 36 °C. Šlo o nejdelší souvislou vlnu veder v celém deníku.
3.Skoky do extrému
Rok 1985: Červen, kdy léto vůbec nepřišlo
Zatímco během roku 2000 padaly teplotní rekordy v rámci tepla, v roce 1985 se lidé v červnu příliš neohřáli. Téměř celý měsíc se odpolední teploty pohybovaly pod hranicí 20 °C. Nejchladněji bylo 19. června, kdy teploměr odpoledne ukázal pouhých 12 °C, což je spíše podzimní teplota.
Bláznivý rok 1990: Skoky z extrému do extrému
Rok 1990 byl teplotně bláznivý. Teploty skákaly jak horské dráze, například 5. června bylo ráno 8 °C, odpoledne 21 °C. A takto podobně celou první půlku června. V druhé půlce měsíce se pak oteplilo na tropických 32 °C.
Nejpříjemnější červen
Absenci extrémů přinesl rok 1999. Teploty se stabilně držely v rozmezí 22 °C až 28 °C. Žádné mrazy ráno, žádná spalující vedra přes 35 °C přes den.
4.Kdy začaly tropické noci
Tropické noci na konci tisíciletí
V raných 80. letech bylo naprosto běžné, že ranní teploty klesaly k 6 °C až 10 °C. Koncem 90. let se ale začínají objevovat tropické nebo polotropické noci. V letech 1998 a 2000 neklesaly ranní teploty v některých dnech pod 18 °C až 20 °C - např. 21. června 2000 bylo ráno 20 °C.
Hulín jako specifická lokalita
Hulín, odkud záznamy z deníků pochází, leží v Hornomoravském úvalu, což je sice nížina, kde bývá v létě teplo, ale zároveň tam v noci, když je jasnо a bezvětří, může teplota kvůli otevřené krajině prudce klesat dolů (tzv. radiační ochlazování). To vysvětluje obrovské nůžky mezi chladným ránem a teplým odpolednem v 80. letech.
Největší teplotní skok během 24 hodin
Bleskové ochlazení zažil autor deníku v roce 1983. Zatímco 4. června bylo odpoledne ještě horkých 30 °C, hned druhý den 5. června se zatáhlo a teplota spadla o 11 stupňů na pouhých 19 °C.
Letní slunovrat (21. června)
Jak vypadal podle deníku letní slunovrat v průběhu let? Nejteplejší se odehrál v roce 2000, kdy bylo 30 °C odpoledne. Nejchladnější naopak v roce 1985, kdy bylo ráno pouhých 9 °C a odpoledne se ohřálo jen na 18 °C.
5.Co z toho vyplývá?
Tabulka ukazuje jasný klimatický trend. V 80. letech byla častější ranní chladna, běžně 6–9 °C, a maxima málokdy překračovala 30 °C. Oproti tomu v 90. letech a v roce 2000 došlo k výraznému nárůstu červnových veder, hodnoty nad 30 °C jsou mnohem hustší a ranní teploty pod 10 °C už jsou spíše výjimkou.
„Červnové počasí z 80. let zkrátka vystřídalo dubnové počasí 21. století. Třeba poslední léto na našem území, které se obešlo bez tropických teplot, bylo v roce 1940! Oproti tomu v roce 2018 bylo v Doksanech naměřeno neuvěřitelných 51 tropických dní,“ komentuje Honsová.
6.Přichází úleva, ale...
Už v noci na dnešek se na západě republiky ochladilo a studená fronta přinese vítanou úlevu na celé naše území. Provázet ji ale budou také silné bouřky, poryvy větru, krupobití a přívalové deště. Ty mohou krajině pomoci, pokud ale spadne moc vody najednou, vyprahlá zem ji nedokáže pojmout a mohlo by dojít k lokálním záplavám.
7.Tragická úmrtí kvůli vedrům
Česku se během víkendu snažil zchladit každý, kde mohl, bohužel to řadu lidí stálo život. Mladík (†17) utonul v hracholuské přehradě na Plzeňsku, muž (†40) se utopil na slapské přehradě. Další našel smrt na jezeře Milada u Ústí nad Labem, čtvrtý zase v rybníce v pražských Stodůlkách a pátý na Žďársku v zatopeném lomu.
Štěstí měl naopak muž na Benešovsku, který se začal topit, ale lidé ho vytáhli včas a skončil v nemocnici.
Dnes odpoledne začnou v západních a středních Čechách vznikat silné supercely s velmi pomalým postupem, půjdou směrem na Prahu a do východních Čech.
V downburstech vítr přes 150 km/h, kroupy přes 5 cm a naprší i díky přechodu několika bouřek neskutečných 150 mm až 200 mm! 🤩
Takže mega extrémní bouřky včetně velmi závažných lokálních bleskových povodní to budou! Postižena bude i oblast v okolí Prahy! 😱