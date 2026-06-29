Jak moc se lišily teploty dříve? Ze srovnání mrazí: Deník ukázal, co v Česku býval červen

  • Vedra v Praze.
    Vedra v Praze.
    Radotínský biotop a škola v rekordních vedrech (28. 6. 2026).
    Kropicí vůz vyjel kvůli vedru do parku Komenského, 27. června 2026, Zlín.
    Radotínský biotop a škola viděné termokamerou (28. 6.
    Autor: Tomáš Koníček,Zpravodajové Blesku - 
    Dnes
    11:26

    Rozpálené silnice, přeplněná koupaliště a noci, během kterých se člověk marně snaží usnout. Česko o víkendu sevřela nejhorší vlna veder, jakou kdy naše země zažila. Historické záznamy ukazují, že dříve byl červen daleko jiný. 

  • 1.Léto bývalo jiné

    Absolutní teplotní rekord padl už v sobotu, v Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,9 °C. A už včera byl na světě další - tamtéž naměřili 41,9 °C. „Docela teplo. My jsme na to tady zvyklí,“ vtipkoval starosta obce Jaroslav Joska. První překročení hranice jednačtyřicítky ale moc k smíchu není.

    S dnešními čísly je dobré si připomenout, jak to vypadalo v minulosti, a ze srovnání zamrazí. Pan Alois Cvek zveřejnil záznamy svého syna, který si pečlivě zapisoval červnové teploty v Hulíně na Zlínsku. Jeho deník ukazuje, že v letech 1983 až 2000 se léto chovalo úplně jinak.

    Jak tehdy bylo? Třeba pětistupňové noci nebyly v červnu zas tak výjimečné, 37 °C, dnešní místní teplota, za oněch 18 let nepadla jedinkrát. „Tehdy bylo počasí ještě v pořádku a bez zásadních dopadů klimatické změny. Její scénáře bohužel vycházejí do puntíku,“ říká k číslům meteoroložka Dagmar Honsová.

    Výběr toho nejzajímavějšího z deníku najdete na následujících listech. 

    Deník ukazující teploty v červnu v Hulíně mezi roky 1985 a 2000. Deník ukazující teploty v červnu v Hulíně mezi roky 1985 a 2000. | Archiv Blesku/Gemini

  • 2.Nejvyšší a nejnižší teploty

    Absolutní teplotní rekord: Červnová čtyřicítka v roce 2000

    Nejvyšší teplota v celém deníku byla naměřena 22. června 2000, kdy rtuť teploměru vyšplhala na neuvěřitelných 36 °C. Hned o den později 23. června bylo 33 °C. Naopak konec června v tomto roce přinesl prudké ochlazení na pouhých 17 °C přes den.

    Nejledovější ráno: Pouhé 2 °C

    Nejnižší ranní teplota v deníku padla 7. června 1986. Tehdy byly ráno pouhé 3 °C a o rok dříve, 8. června 1985, bylo naměřeno dokonce pouhých 4 °C.

    Nejvíc tropický týden: Opět rok 2000

    Rok 2000 byl celkově extrémní. Druhá polovina měsíce, od 11. do 24. června, přinesla sérii tropických dní. Teploty se pohybovaly mezi 31 °C až 36 °C. Šlo o nejdelší souvislou vlnu veder v celém deníku.

    Kropicí vůz vyjel kvůli vedru do parku Komenského, 27. června 2026, Zlín. Kropicí vůz vyjel kvůli vedru do parku Komenského, 27. června 2026, Zlín. | ČTK / Glück Dalibor

  • 3.Skoky do extrému

    Rok 1985: Červen, kdy léto vůbec nepřišlo

    Zatímco během roku 2000 padaly teplotní rekordy v rámci tepla, v roce 1985 se lidé v červnu příliš neohřáli. Téměř celý měsíc se odpolední teploty pohybovaly pod hranicí 20 °C. Nejchladněji bylo 19. června, kdy teploměr odpoledne ukázal pouhých 12 °C, což je spíše podzimní teplota.

    Bláznivý rok 1990: Skoky z extrému do extrému

    Rok 1990 byl teplotně bláznivý. Teploty skákaly jak horské dráze, například 5. června bylo ráno 8 °C, odpoledne 21 °C. A takto podobně celou první půlku června. V druhé půlce měsíce se pak oteplilo na tropických 32 °C.

    Nejpříjemnější červen

    Absenci extrémů přinesl rok 1999. Teploty se stabilně držely v rozmezí 22 °C až 28 °C. Žádné mrazy ráno, žádná spalující vedra přes 35 °C přes den.

    V ČR padají teplotní rekordy. (27.6.2026) V ČR padají teplotní rekordy. (27.6.2026) | Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

  • 4.Kdy začaly tropické noci

    Tropické noci na konci tisíciletí

    V raných 80. letech bylo naprosto běžné, že ranní teploty klesaly k 6 °C až 10 °C. Koncem 90. let se ale začínají objevovat tropické nebo polotropické noci. V letech 1998 a 2000 neklesaly ranní teploty v některých dnech pod 18 °C až 20 °C - např. 21. června 2000 bylo ráno 20 °C.

    Hulín jako specifická lokalita

    Hulín, odkud záznamy z deníků pochází, leží v Hornomoravském úvalu, což je sice nížina, kde bývá v létě teplo, ale zároveň tam v noci, když je jasnо a bezvětří, může teplota kvůli otevřené krajině prudce klesat dolů (tzv. radiační ochlazování). To vysvětluje obrovské nůžky mezi chladným ránem a teplým odpolednem v 80. letech.

    Největší teplotní skok během 24 hodin

    Bleskové ochlazení zažil autor deníku v roce 1983. Zatímco 4. června bylo odpoledne ještě horkých 30 °C, hned druhý den 5. června se zatáhlo a teplota spadla o 11 stupňů na pouhých 19 °C.

    Letní slunovrat (21. června)

    Jak vypadal podle deníku letní slunovrat v průběhu let? Nejteplejší se odehrál v roce 2000, kdy bylo 30 °C odpoledne. Nejchladnější naopak v roce 1985, kdy bylo ráno pouhých 9 °C a odpoledne se ohřálo jen na 18 °C.

    Vedra v Praze. Vedra v Praze. | ČTK / Šulová Kateřina

  • 5.Co z toho vyplývá?

    Tabulka ukazuje jasný klimatický trend. V 80. letech byla častější ranní chladna, běžně 6–9 °C, a maxima málokdy překračovala 30 °C. Oproti tomu v 90. letech a v roce 2000 došlo k výraznému nárůstu červnových veder, hodnoty nad 30 °C jsou mnohem hustší a ranní teploty pod 10 °C už jsou spíše výjimkou.

    „Červnové počasí z 80. let zkrátka vystřídalo dubnové počasí 21. století. Třeba poslední léto na našem území, které se obešlo bez tropických teplot, bylo v roce 1940! Oproti tomu v roce 2018 bylo v Doksanech naměřeno neuvěřitelných 51 tropických dní,“ komentuje Honsová.

    Vedra v Praze. Vedra v Praze. | ČTK / Šimánek Vít

  • 6.Přichází úleva, ale...

    Už v noci na dnešek se na západě republiky ochladilo a studená fronta přinese vítanou úlevu na celé naše území. Provázet ji ale budou také silné bouřky, poryvy větru, krupobití a přívalové deště. Ty mohou krajině pomoci, pokud ale spadne moc vody najednou, vyprahlá zem ji nedokáže pojmout a mohlo by dojít k lokálním záplavám.

    Vedra v Praze. Vedra v Praze. | Blesk:Malik David

  • 7.Tragická úmrtí kvůli vedrům

    Česku se během víkendu snažil zchladit každý, kde mohl, bohužel to řadu lidí stálo život. Mladík (†17) utonul v hracholuské přehradě na Plzeňsku, muž (†40) se utopil na slapské přehradě. Další našel smrt na jezeře Milada u Ústí nad Labem, čtvrtý zase v rybníce v pražských Stodůlkách a pátý na Žďársku v zatopeném lomu.

    Štěstí měl naopak muž na Benešovsku, který se začal topit, ale lidé ho vytáhli včas a skončil v nemocnici.

    Vedra v Praze. Vedra v Praze. | Blesk

Témata:
ČeskoZlínský krajDagmar Honsováokres LitoměřicelétoHulínDoksanyteploteplotní rekordHornomoravský úval
Tomáš Koníček
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Jan Kocián ( 29. června 2026 11:47 )

Dnes odpoledne začnou v západních a středních Čechách vznikat silné supercely s velmi pomalým postupem, půjdou směrem na Prahu a do východních Čech.

V downburstech vítr přes 150 km/h, kroupy přes 5 cm a naprší i díky přechodu několika bouřek neskutečných 150 mm až 200 mm! 🤩

Takže mega extrémní bouřky včetně velmi závažných lokálních bleskových povodní to budou! Postižena bude i oblast v okolí Prahy! 😱

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