Přepych, komplikace, klimatické obavy. Proč v našich končinách nejsou tak rozšířené klimatizace?
Teplotní trendy se mění, padají rekordy – zájem o klimatizace rapidně narůstá. Na rozdíl od USA nebo částí Asie však domácnosti v Evropě obvykle nejsou vybaveny pro extrémní horko, domy zde nejsou postaveny pro klimatizaci.
Horká léta jsou v zemích jako Spojené státy, Austrálie a Japonsko podle serveru DW snesitelnější – a to právě díky klimatizacím, které hučí ve většině domácností. V Evropě se většina lidí uchyluje k prostším řešením – zatáhnout žaluzie, zapnout ventilátor, pít hodně vody.
Podle amerického ministerstva energetiky má ve Spojených státech doma klimatizaci 90 % lidí. Číslo se, pokud jde o Evropu, v jednotlivých částech kontinentu liší – klimatizaci má průměrně 20 % domácností. Ve Španělsku toskáče k 50 %, zato v Německu má klimatizaci pouze 6 % lidí, píše DW.
Klimatiazce nebývaly nutné
Důvod pro to je jednoduchý – klimatizace do nynějška v evropských zemích nebyla považována za nutnost. Jenže teď už se vlny horka se rychle stávají normou. Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu poukazuje na to, že extrémní vedra narůstají rychleji, než předpokládaly klimatické modely.
Právě tato situace má mít za důsledek prudký nárůst poptávky po elektrických zařízeních určených pro chlazení, píše server DW. V Německu mezi lety 2019 a 2024 poptávka po chladících jednotkách a klimatizacích vzrostla o 75 %, nárůst je patrný i v České republice.
Podle vyjádření mluvčího on-line srovnávače cen Heureka Ondřeje Švedy se zvýšil růst letního sortimentu, včetně bazénů i opalovacích krémů, o téměř 90 %. V květnu o tom informovala ČTK.
„Absolutním hitem jsou ochlazovače vzduchu a mobilní klimatizace, kde zájem vyletěl zhruba o trojnásobek, a klasické bazény, které vyrostly o více než 130 procent,“ uvedl Šveda. Zájem o ventilátory pak stoupl více než dvojnásobně, dodal.
Podobný růst registruje i společnost PLANEO. „Ještě před několika lety lidé nejčastěji kupovali klasické ventilátory. Ty sice zůstávají nejžádanější kategorií i dnes, zároveň ale roste zájem o mobilní klimatizace i chytré modely s možností ovládání přes mobilní aplikaci. Zcela klíčovým parametrem se navíc stává tichý provoz, protože zařízení v ložnicích často běží celou noc,“ říká Dominik Dolejš, ředitel marketingu společnosti, pro server Investiční web.
Domy na to nejsou stavěné?
Eurovent, oborové sdružení pro vytápění, větrání, chlazení a mrazení, zaznamenalo v posledních letech také stabilní tempo růstu, uvádí DW. Navzdory tomuto trendu v Evropě přetrvává odpor vůči klimatizaci, uvedl Stijn Renneboog, zástupce generálního tajemníka Euroventu.
„V tipech, jak se ochladit, které kolují na sociálních sítích, stále vidím rady, jak se vyhnout používání klimatizace,“ uvedl v e-mailu pro DW. „Chlazení je stále příliš často odepisováno jako luxus,“ řekl a dodal, že horké podmínky představují vážné riziko pro veřejné zdraví. „V Evropě každoročně dochází k desítkám tisíc úmrtí souvisejících s horkem.“
Domy v Evropě často nebývají stavěny pro snadnou instalaci klimatizace. „Většina Evropanů má pocit, že jim jejich domovy v létě nepomáhají udržet si chlad. Mnoho domů a bytů v Německu a dalších částech severní Evropy bylo navrženo tak, aby udržovaly teplo v chladnějších měsících, ale ne pro maximální ochlazení, když se otepluje,“ píše server DW.
Instalace klimatizací ve starších evropských bytech může být náročná. „Zatímco chladicí technologie se snadno zabudovává do nových rezidenčních a komerčních nemovitostí, je méně přímočaré dodatečně vybavit stávající infrastrukturu,“ uvádí podle DW nedávná analýza.
Chlazení jako luxus
Mnoha lidem také brání v instalaci chladicích jednotek striktní pravidla, když bydlí v nájmu, potažmo nájemníci nejsou ochotni provádět velké investice do nemovitosti někoho jiného.
Dalším faktorem, který podle DW mnoha Evropanům brání v instalaci klimatizace, jsou náklady. Rostoucí ceny energií zdražují boj s horkem a 38 % lidí v celoevropském průzkumu uvedlo, že si nemohou dovolit udržovat svůj domov v chladu.
Kromě toho jsou ve hře také obavy o životní prostředí. DW píše, že celkové množství energie potřebné k chlazení domů a dalších prostor v EU v posledním desetiletí, zejména od roku 2020, stabilně roste. Nejnovější údaje evropského statistického úřadu Eurostat ukazují, že zatímco energie spotřebovaná na vytápění budov v roce 2024 mírně klesla, chlazení spotřebovalo o 15,3 % více energie ve srovnání s předchozím rokem.
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