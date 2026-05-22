Hluboce věřící křesťan, internista a pediatr. To je Američan, který před středeční půlnocí přistál za extrémních bezpečnostních opatření v Praze. Nyní ve Fakultní nemocnici na Bulovce čeká, jestli se u něj neprojeví příznaky eboly.
Hrozba jménem ebola: Kvůli tomuto se bojí Česko!
1.Epidemie sílí
Smrtelná nemoc se v Kongu rychle šíří. Oficiálně je zatím na 600 podezřelých případů nákazy, z nichž 148 pacientů zemřelo (potvrzeno je ke čtvrtku 51 případů a 4 úmrtí). Skutečná čísla ale nejspíš budou mnohem vyšší. Případy choroby se potvrdily i v provincii vzdálené stovky kilometrů od původního ohniska. Ebola se navíc rozšířila i do sousední Ugandy.
Světová zdravotnická organizace (WHO) o víkendu vyhlásila mezinárodní stav nouze - výše na škále závažnosti už je pouze stav pandemie. Pro druh ebolaviru Bundibugyo, který má na svědomí aktuální ohnisko, zatím není dostupná vakcína ani spolehlivá léčba. Nebezpečný virus se přenáší kontaktem s tělními tekutinami. Umírá čtvrtina až polovina nakažených.
2.Misie v Kongu
V africkém Kongu doktor Patrick LaRochelle (46) žije s manželkou Annou a třemi dětmi už od roku 2015. Působí v rámci křesťanské misijní organizace Serge. Zatímco on je lékař, jeho žena pracuje jako zdravotní sestra. Oba působí v nemocnici ve městě Bunia, která se stala ohniskem epidemie. A právě tam Patrick LaRochelle podle informací organizace Serge minulý týden ošetřoval muže, u něhož byla později ebola potvrzena.
Křesťanská misijní organizace se v Demokratické republice Kongo zaměřuje na zdravotní pomoc, zejména v porodnictví, gynekologii, pediatrii a interní medicíně a vzdělávání tamních lékařů. „Mezi přetrvávající problémy v zemi patří nedostatečné zdroje potravin, podvýživa, špatný přístup ke kvalitní zdravotní péči, politická nestabilita, kmenové spory a šíření povstaleckých skupin,“ uvedla. Z infekčních nemocí se zabývá především malárií, tuberkulózou nebo HIV.
3.Americký pacient
Speciál dosedl na ruzyňskou ranvej ve středu po jedenácté večer. Vystoupili z něj členové posádky v přetlakových oblecích, které se podobají skafandrům. Pomohli ven i Patricku LaRochelleovi. Ten se pak v ochranném obleku uložil do speciálního boxu a v sanitce s vlastním vzduchovým okruhem zamířil do Fakultní nemocnice Bulovka. Podle včerejších zpráv ze špitálu nemá lékař příznaky nemoci, nepodstupuje žádné testy a je pouze na pozorování. Trvat by mělo 21 dnů, tak dlouhá je inkubační doba vysoce nakažlivé nemoci.
4.Připraveni na nehodu
Co přesně se dělo v Praze po příletu amerického speciálu z Afriky? Patrick LaRochelle vystoupil z letadla ve speciálním obleku a lehl si do transportního boxu zvaného TIPO. „Provedli jsme základní anamnézu a ověřili i totožnost,“ řekl mluvčí záchranky Karel Kirs. Po uzavření schrány proběhla kompletní dekontaminace. Nejdřív dvoufázová chemická, tedy postřik, poté mechanická pomocí kartáčů. „Dekontaminovali jsme jak zasahující osoby, tak samotný TIPO box,“ uvedl. Sanitka pak v doprovodu další záložní vyrazila směr Bulovka. „Byli jsme připraveni i na scénář nehody. Navíc se preventivně jelo maximální rychlostí 60 kilometrů v hodině,“ doplnil Kirs.Video Pacient s podezřením na ebolu v ČeskuVideo se připravuje ...
5.Cvičili před měsícem
Záchranáři, hasiči i zdravotníci a lékaři na podobné případy pravidelně trénují. Zrovna před měsícem dělala záchranka cvičení na převoz pacienta s ebolou. Dali si opáčko v ostrém provozu. Šlo o nejvyšší stupeň ochrany, jakou záchranka používá. „Postupovali jsme přesně podle předchozích nácviků,“ řekl Karel Kirs.
6.Kde skončily obleky?
Speciální drahé ochranné obleky jdou do izolace stejně jako pacient. „Ukládají se do speciálních ochranných pytlů a boxů. Pokud by se potvrdila nákaza, byly by zničeny,“ řekl Karel Kirs. Naopak posádky, které projdou dekontaminací, do izolace nemusejí. „Riziko kontaktu s virem je prakticky nulové,“ vysvětlil.
7.Kolega bojuje o život v Berlíně
Operoval muže s podezřením na těžký zánět močového měchýře. Ten se ale nepotvrdil. Za pár dní dostal americký chirurg Peter Stafford (39) horečku… Přestože operace v nemocnici v Nyankunde proběhla bez komplikací, pacient druhý den zemřel. Právě v tu dobu byly potvrzeny první případy eboly a vypukla epidemie. Stafford operoval muže společně se svou ženou, také lékařkou, Rebekah. Stejně jako Patricka LaRochelle vyslala manžele Staffordovy do Afriky organizace Serge. V Kongu žijí i se čtyřmi dětmi. Nyankunde je od Bunie, kde působil Patrik, vzdálené asi 45 kilometrů.
Když se u Petera objevily příznaky jako horečka a nevolnost, okamžitě se od rodiny izoloval. Spojené státy požádaly o pomoc Německo. Petera přijala berlínská nemocnice Charité. Podle svědků nedokázal ani sám vstát, lékaři ale aktuálně hodnotí jeho stav jako stabilizovaný. Rebekah a jejich čtyři děti zůstávají ve stejném zařízení v karanténě.
8.Děkují za pomoc
Česku a Německu za pomoc děkuje nejen americká ambasáda, ale i církevní organizace, jíž jsou lékaři členy. „Jsme vděční za mezinárodní spolupráci, která umožnila bezpečný převoz doktora Petera Stafforda, doktorky Rebekah Staffordové, jejich čtyři malých dětí a doktora Patricka LaRochelle do míst, kde bude pokračovat karanténa a kde dostanou speciální lékařskou péči,“ uvedlo vedení organizace Serge.
9.Trump krajany odmítl?
Rozhodnutí postarat se o Američany v Evropě vzbudilo v USA kontroverze. List The Washington Post s odkazem na své zdroje uvedl, že návratu amerických lékařů bránil přímo Bílý dům. Během epidemie eboly v západní Africe v roce 2014 byli dva nakažení Američané převezeni rovnou do zařízení v Atlantě. Současný prezident Donald Trump za to tehdejšího prezidenta Baracka Obamu ostře kritizoval. Oficiálně ale nyní požádala vláda USA o pomoc Evropany proto, aby nevystavila nemocného, jeho rodinu a kolegu dlouhému letu.
Zároveň včera Spojené státy nepřijaly let společnosti Air France na trase z Paříže do Detroitu kvůli pasažérovi z Konga na palubě. Stroj musel být odkloněn do kanadského Montréalu.
To je nářez, není to tak dlouho co v telce byly zprávy o EBOLE z Afriky, ukázky toho jak nevědí co s mrtvými co jich je. Tady se na to můžeme těšit taky, vláda nebo kdo sem nechá přivézt vzorek, co to s námi udělá. 😨 👎