Zvykejme si. Vánoční nákupní šílenství startuje každým rokem čím dál dříve. Velké řetězce bez rozpaků přeskakují podzim a servírují nám svátky v době, kdy ještě ti otužilejší z nás nosí kraťasy. Do Štědrého dne zbývá 78 dní, a většina velkých řetězců už naplnila nejméně jednu uličku vánočním zbožím. Nikdo nechce zůstat pozadu.
Za měsíc teprve pojedeme na hřbitovy uctít památku zesnulých, ale z regálů už se smějí skřítci. „Vánoční kampaň se rozjíždí na začátku října. Může se to zdát brzo, ale někteří zákazníci mají o toto zboží zájem už nyní,“ vysvětlil Zdeněk Vesecký, mluvčí společnosti Globus.
Vánoční nákupy představují poměrně významnou finanční zátěž, je možné, že někteří lidé se ji snaží tímto způsobem rozložit. Zároveň obchodníci dobře vědí, že nakupující sezonní zboží milují. Kolekci či želé na stromeček ochutnají a nakonec snědí. A o adventu si přijdou pro další.
Městům chybí smrky i jedle
Ačkoliv se obchody plní vánočním zbožím, řada českých měst stále neví, čím letos ozdobí náměstí. Radnice shánějí vhodné jehličnany a někde už prosí o pomoc obyvatele. Strom stále hledají Praha, Bohumín, Velké Meziříčí, Rakovník, Karlovy Vary nebo Znojmo.
Praha přitom dostala 47 tipů na vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Ani jeden však nesplnil všechny požadavky. Musí být dostatečně vysoký, rovný, hustě zavětvený a hlavně bezpečný, tedy zdravý. Problémem může být také přístup těžké techniky, která ho musí pokácet a odvézt. Města zároveň spoléhají na dárce, nákup stromů by je totiž vyšel na desetitisíce.
Nástup podzimu
Rovnýma nohama do typického podzimu skočíme dnes. Čekají nás denní teploty okolo 15 stupňů. Příští týden se ochladí na hodnoty kolem 10 °C. Říjen má být podle výhledu Českého hydrometeorologického ústavu teplotně průměrný, závěr měsíce by pak měl být chladnější.