Potíže po konci Soukupa neustávají: TV Barrandov míří do konkurzu. A utlumí provoz

Sídlo televizní stanice TV Barrandov ve stejnojmenné pražské čtvrti
Sídlo televizní stanice TV Barrandov ve stejnojmenné pražské čtvrti
Sídlo televizní stanice TV Barrandov ve stejnojmenné pražské čtvrti
Soud Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa: Jaromír Soukup
Sídlo televizní stanice TV Barrandov ve stejnojmenné pražské čtvrti
Aktualizováno -
15. dubna 2026
11:16
Autor: ČTK - 
15. dubna 2026
10:55

Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024. Důvodem je propad reklamního trhu i růst cen energií. ČTK to řekl vlastník televize Jan Čermák. BTS měla před zahájením reorganizace dluhy v objemu zhruba jedné miliardy korun, které měly být řešeny právě reorganizací.

Skupina S-24, která se podílela na financování televize, uvedla, že program TV Barrandov by měl zůstat zachován alespoň na jednom celoplošném kanálu. S-24 již dříve získala licenci pro celoplošné vysílání hlavního kanálu v samostatném licenčním řízení. Televize Barrandov podle skupiny jako projekt nekončí, mění se ale její provozní a servisní zajištění. Podle Čermáka kanál bude fungovat ve zkušebním režimu, který následně ekonomicky vyhodnotí.

„Udělali jsme pro záchranu televize maximum a mne samotného ten pokus stál desítky milionů korun. Výsledek mne mrzí kvůli zaměstnancům, kteří se opravdu snažili, i kvůli divákům,“ uvedl Čermák.

O tom, že cesta reorganizace není ekonomicky reálná, rozhodl podle něj letošní propad reklamního trhu, kdy při stejném podílu na sledovanosti přitékala třetina peněz, dále růst cen energií a pohledávky ve výši 30 milionů korun uplatněné finančním úřadem za vratky DPH z doby před prohlášením insolvence.

„Přestože jsme loni vyrovnali hospodaření, teď už není cesta, jak celou televizi udržet v chodu a dotáhnout reorganizaci. Konkurz je tedy nyní jediné možné řešení,“ dodal Čermák.

Bývalé Soukupovo impérium

Čermák televizi získal před dvěma roky od Jaromíra Soukupa. Z původního Soukupova impéria nicméně zanikne pouze Barrandov televizní studio. Vydavatelství Empresa Media, které vydává například Týden, Sedmičku nebo Instinkt, se ukázalo jako životaschopné a zůstane v provozu i nadále.

Projekt se zčásti financoval i z dluhopisů vydaných společností S-24 holding, přičemž skupina uvedla, že své závazky vůči investorům nadále plní.

Dohromady měly tři programy televize Barrandov v březnu průměrnou sledovanost 1,94 procenta diváků starších 15 let.

Sídlo televizní stanice TV Barrandov ve stejnojmenné pražské čtvrti
Sídlo televizní stanice TV Barrandov ve stejnojmenné pražské čtvrti
Sídlo televizní stanice TV Barrandov ve stejnojmenné pražské čtvrti
Soud Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa: Jaromír Soukup
Sídlo televizní stanice TV Barrandov ve stejnojmenné pražské čtvrti

