Nové dálnice v příštím roce: Otevře se 9 úseků, 39,2 kilometru
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje v příštím roce otevřít nových 39,2 kilometru dálnic. Většinu nových úseků chce zprovoznit ve čtvrtém čtvrtletí. Výjimkou je 3,5 kilometru dlouhý úsek na D3 Nažidla - Dolní Dvořiště a část úseku D35 z Ostrova k tunelu Homole, který by měl být otevřen v létě. V roce 2026 se začne stavět 111,4 kilometru dálnic. Vyplývá to z vyjádření ŘSD a mapové aplikace. Letos se dálniční síť rozrostla o 66,7 kilometru.
Nejvíce kilometrů má být zprovozněno na D35, a to 13,2. Konkrétně úseky mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem včetně tunelu Homole a úsek Sadová - Plotiště. Na D3 zprovozní ŘSD také úsek Kaplice nádraží - Nažidla.
Na dálnici D49 otevře 7,5 kilometru druhé části úseku mezi Hulínem a Fryštákem. D6 prodlouží část úseku Petrohrad - Lubenec. Dále ŘSD plánuje otevřít úsek D48 u Palačova a také tři kilometry z úseku D11 od Trutnova ke státní hranici, konkrétně část u polských hranic.
„Pokud jde o úseky dálnic, které chceme příští rok začít stavět, záleží na tom, jak dopadne státní rozpočet, kdy ho poslanci schválí. A samozřejmě na tom, jak bude vypadat rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury,“ sdělil ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Letos původně měla začít výstavba dálničních úseků Jaroměř - Trutnov na D11 a Úlibice - Hořice na D35, kvůli nejasnostem kolem financování ale začne až v příštím roce. V součtu s těmito úseky plánuje ŘSD v roce 2026 zahájit 26 dálničních staveb o celkové délce 111,4 kilometru.
Mezi stavbami, které mají začít příští rok, jsou například úseky na D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí, na D6 mezi Karlovými Vary a Žalmanovem a na D55 začne ŘSD stavět úseky Kokory - Přerov a Napajedla - Babice.
