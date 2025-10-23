Polední mejdan pro Danu Drábovou: Květiny nenoste! vyzvali organizátoři
Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si dnes večer v pražském Foru Karlín připomenou její přátelé a příznivci. Na akci, kterou pořádají organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club, zazní vzpomínky na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života. Vystoupení doprovodí i hudební program.
Drábová zemřela po vážné nemoci 6. října. Bylo jí 64 let. Veřejný pohřeb si nepřála, dnešní vzpomínkovou akci organizace pořádají po dohodě s její rodinou. Příznivce organizátoři požádali, aby nenosili květiny či jiné dary, ale místo toho podpořili některou z organizací, které se věnují pomoci samoživitelkám či Ukrajině. Vstup na akci je zdarma, účastníci se museli předem registrovat.
Drábová se angažovala se v komunální politice nebo v podpoře Ukrajiny po napadení Ruskem v únoru 2022. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Žádný jiný státní úředník tak dlouho v tak vysoké funkci v polistopadové historii nevydržel. Předloni v listopadu ji vláda jmenovala do funkce na dalších pět let. Nyní hledá jejího nástupce, vyhlásila výběrové řízení.
