ČEZ se začátkem topné sezóny zlevnil fixované ceny energií: Plyn i elektřina se slevou

Autor: ČTK - 
13. října 2025
07:31

Energetická společnost ČEZ se začátkem letošní topné sezony zlevnila fixované dodávky energií. Ceny plynu a elektřiny s dvou a tříletým závazkem snížila o stovky korun za megawatthodinu (MWh). Kromě toho ČEZ plánuje další zlevnění tradičně od ledna příštího roku, kdy sníží ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou. ČTK o tom informovala společnost ČEZ. Ceny energií postupně snižují i další dodavatelé.

Největší tuzemský dodavatel energií nově nabízí dodávky plynu s dvouletou fixací za 1180 Kč za MWh s DPH, což znamená meziroční zlevnění o 25 procent.

Podle dat společnosti tak zákazníci vytápějící domácnost plynem s průměrnou spotřebou kolem deseti MWh ušetří přes 3900 korun za rok. Plyn s tříletým závazkem ČEZ nabízí za 1089 za MWh s DPH, což je oproti loňsku o 40 procent méně. U domácností, které plynem topí a mají průměrnou spotřebu deset MWh ročně, to znamená úsporu asi 9000 korun ročně.

„Neustále sledujeme velkoobchodní ceny a zlevňujeme vždy, když nám to situace dovolí,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Firma podle něj v případě plynu od začátku letošního roku posílila na trhu nejvíc ze všech dodavatelů. V tomto trendu chce pokračovat.

Zlevnění fixovaných produktů představil ČEZ také u elektřiny. Ceny tarifu se závazkem do října 2027 meziročně snížil o téměř 330 Kč na 3099 za MWh včetně DPH.

Další zlevňování ČEZ připravuje se začátkem příštího roku. „Počítáme s tím, že dodržíme naše tradiční datum pro zlevnění produktů na dobu neurčitou 1. ledna nového roku. Nyní provádíme nezbytné kalkulace, všechny zákazníky budeme včas o snížení cen informovat,“ řekl Kadlec.

Ceníky energií postupně snižují i další dodavatelé. Například Pražská energetika od listopadu zlevní dodávky energií více než půl milionu odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny se oproti současnosti sníží až o deset procent, plyn zlevní o osm procent.

E.ON od začátku září dočasně snížil ceny energií 800 000 zákazníků se smlouvou bez fixace o deset procent. Jde tak o stovky korun za spotřebovanou MWh, přičemž zlevnění zatím bude trvat do konce roku. Firma innogy zlevnila od září dodávky elektřiny a plynu pro nové zákazníky, a to o stovky korun za megawatthodinu. Většina větších dodavatelů zlevňovala také na začátku roku.

