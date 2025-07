V Česku hrozí povodně! Nejvíce naprší v Beskydech a Jeseníkách, ohroženy jsou tři kraje. Sledujte radar Blesku

Povodňová komise byla ministrem Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) svolána z preventivních důvodů. Zatím podle něj není jasné jakým způsobem se počasí vyvine. „Záleží na bouřkové činnosti v druhé polovině dne na návětrné části Jeseníků,“ uvedl na úvod tiskové konference ministr.

Situace je odlišná od povodní na podzim loňského roku. Podle některých modelů může od dnešního večera do zítřejšího oběda spadnout až 150 mm srážek. „Bude záležet, jak intenzivni budou lokální srážky. Predikce meteorologů je, že v Jeseníkách bude situace na prvním nebo druhém povodňovém stupni a v Beskydech až na třetím stupni,“ popsal ministr.

Situace bude složitá podle něj na Olši a Rožnovské Bečvě. Ministr uvedl také to, že situace nemusí být tak závažná, protože „jsme na začátku léta, půda není nasycená a většina srážkové vody může být absorbovaná,“ Vyzval však k opatrnosti a připravenosti provozovatele kempů, dětských táborů a ubytovacích zařízení, které se nachází v blízkosti vody.

„Při intenzivních srážkách prosíme, aby lidé nevstupovali do rozvodněných řek a dbali pokynů IZS,“ doplnil Hladík.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) se na situaci připravuje Povodní Odry a Moravy už od včerejška. „Máme na všech vodních dílech dostatečný prostor, včera začalo na Povodí Odry odpouštění. Od včerejška platí rovněž nepřetržitá pohotovost v oblasti toků odvodňujících Jeseníky a Beskydy,“ vyjmenoval Výborný

Meteorologové budou situaci sledovat a aktualizované informace budou vydávat každé tři hodiny.

103 milionu kubíků prostoru na zachycení srážek

Ministr Výborný po jednání Ústřední povodňové komise dodal, že retenční prostor vodních nádrží je na vysoké úrovni, a to právě z důvodu dosavadního suchého období.

„Teď máme k dispozici 103 milionů kubíků na zachycení nadlimitních srážek. Operativně jsme připravení v tomto pokračovat,“ popsal situaci ministr Výborný.

Všechna vodní díla v Jeseníkách a Beskydách jsou podle něj připravené na vysoké průtoky. Ministr konkrétně jmenoval tři vodní díla – Karolinka, Bystřička a Horní Bečvy, kde je podle něj uvolněné maximální množství prostoru na zachycení srážek. Upozornil tak vzhledem k stále probíhajícím úklidovým pracím po havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou z letošního konce února.

„Všechny modely naznačují, že situace bude zvládnutelná a nemělo by dojít k zasažení tohoto území,“ dodal Výborný. Výborný veřejnost taky upozornil, že se 25. června podařilo dokončit zvýšenou hráz v Ostravě na soutoku Opavy a Odry, která je posílená a zvýšená o 45 centimetrů.

Milovníci adrenalinu: Netahejte do toho IZS!

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ubezpečil občany, že se na „nás neřítí žádná velká tragédie, přicházíme s preventivní obezřetností.“ Dodal taky, že hasiči jsou připravení rozesílat SMS zprávy lidem v případných zasažených oblastech, kdyby se situace změnila.

„Proto doporučujeme, aby lidi měli nabité a připravené telefony a powerbanky, aby se informace mohli k nim dostávat. Jsem rád, že kolega Hladík zmínil dětské tábory. Tady bych provozovatele chtěl poprosit o především zdravý rozum. Ve chvíli, kdy výrazně prší, a vidíme, že stany jsou blízko vody, tak buďme opatrní,“ upozornil ministr Rakušan.

Dodal, že prostřednictvím dobrovolných hasičů budou kontaktovat provozovatele dětských táborů, aby jim upřesnili zprávy týkající se jejich lokality.

„Prosím všechny dobrodruhy a milovníků adrenalinu: Netahejte do toho Integrovaný záchranný systém! Když vidíme, jak rozbouřena voda je, nezkoušejme, jak dobrými kajakáři a kanoisty jsme. Protože poté pro vás někdo riskovat život musí, a to budou hasiči, záchranáři a policisté,“ vyzval veřejnost ministr vnitra.

První až třetí stupeň povodňové aktivity

Extrémní srážky mohou v úterý a ve středu zasáhnout ve Zlínském kraji okolí Rožnova pod Radhoštěm a Vsetínsko, v Moravskoslezském kraji regiony kolem Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Havířova, Jablunkova, Karviné a Třince. V dalších oblastech Moravy a Slezska bude déšť vydatný nebo velmi vydatný.

Kvůli očekávaným velmi vydatným srážkám budou stoupat hladiny řek, překročit mohou první stupeň povodňové aktivity. Od dnešního večera proto začne platit v severovýchodní části země povodňová bdělost.

Voda z intenzivních srážek může zaplavit silnice a chodníky nebo zanést kanalizaci. Řidiči musejí počítat se sníženou viditelností a rizikem akvaplaningu, při silném dešti by měli zpomalit a jet velmi opatrně. Lidé nemají vstupovat či vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Měli by omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací, varoval ČHMÚ.

Ve čtvrtek by měly být přeháňky na většině území pouze ojedinělé, na severovýchodě bude zataženo a má pršet, déšť však bude zvolna ustávat. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, na západě až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, na východě a severovýchodě kolem 18 °C. V pátek se počasí ponese v podobném duchu, má být oblačno a místy přeháňky, na severovýchodě opět oblačno až zataženo a místy má pršet.