Státní maturity začínají: Maturanti píšou testy z matematiky, angličtiny či francouzštiny

Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem.

Zhruba 63.800 žáků, kteří jdou k maturitě prvně, si zvolilo jako druhý předmět angličtinu, tvoří tak téměř 80 procent prvomaturantů. Meziročně stoupl podíl těch, kteří si jako druhý předmět vybralo matematiku. Loni jich bylo 18 procent, letos 19 procent. Z francouzštiny bude letos maturovat asi 70 žáků, podobně jako loni.

Volitelné testy z němčiny, španělštiny, ruštiny a těžší matematiky budou v úterý.

Na test z matematiky mají studenti 135 minut. Test z cizího jazyka se skládá ze dvou částí, jedna se zaměřuje na poslech s porozuměním, druhá na čtení s porozuměním a jazykové znalosti.

Na zkoušku z cizího jazyka mají studenti dohromady 110 minut. Podle novely zákona z roku 2020 organizuje Cermat jen didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z češtiny a cizích jazyků se přesunuly na úroveň škol. Slohy se mohou konat spolu s praktickými maturitami od 1. dubna, pro ústní je vyhrazené období od 16. května do 10. června. O konkrétním termínu rozhodují ředitelé škol.

Didaktické testy Cermat nehodnotí známkami, ale procenty a slovy „uspěl“ či „neuspěl“. Výsledky by školám měl podle informací na webu předat do 15. května. Na podzim se budou zkoušky konat od 1. do 5. září, výsledky těchto testů budou do 10. září.