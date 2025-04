Horká linka Blesku je zpět! Ptejte se odborníků z České správy sociálního zabezpečení, Exekutorské komory ČR, poraďte se o výživném

Změny ale vyvolávají i řadu otázek. Konkrétní odpovědi už ale za týden můžete získat díky unikátní akci Odborník na telefonu Blesku. Zajímá vás některý z důchodů? Potřebujete informace o mateřské, otcovské, ošetřovném nebo jen marodíte a chybí vám informace? Zvedněte za týden telefon a volejte! Lidský kontakt je nenahraditelný! Nezajímá vás budoucí důchod, protože řešíte exekuci? Dluží vám bývalý partner na výživném? I s tím vám poradí odborníci! Můžete volat přímo prezidentovi Exekutorské komory ČR. S alimenty poradí odbornice z programu VašeVýživné.cz.

Stáří k důchodu nestačí

Odpracované roky a věk. Tak se dají jednoduše popsat dvě základní podmínky, bez kterých se na starobní důchod nedosáhne.

Věk – minimální věk pro nárok na starobní důchod určuje zákon a odvíjí se od roku narození. U žen pak většinou záleží na počtu dětí.

Odpracované roky – ani tak nezáleží na tom, jak dlouho jste pracovali, ale jestli jste získali potřebnou dobu pojištění. Zjednodušeně řečeno, zda se z práce nebo podnikání odvádělo pojistné na sociální zabezpečení. V současnosti musíte mít podle zákona odpracováno 35 let. Pokud jste k dosažení důchodového věku nezískali potřebnou dobu pojištění, musíte pracovat o určitou dobu déle.

Slevy pro pracující důchodce

Novinkou letošního roku je možnost slevy na pojistném pro pracující důchodce. Dosáhnou na ni pracující, kteří už mají důchodový věk a pobírají starobní důchod v plné výši.

Sleva 6,5 % se počítá z vyměřovacího základu. To je u zaměstnanců zpravidla hrubá mzda. Zaměstnavatel odečítá sociální pojistné snížené o slevu. Slevu je možné čerpat od měsíce, ve kterém obdržíte rozhodnutí o přiznání starobního důchodu. Žádost o slevu podáváte u svého zaměstnavatele.

Jako OSVČ uplatníte slevu na přehledu o příjmech a výdajích za daný rok. Poprvé tak uplatníte slevu na přehledu za kalendářní rok 2025, který podáte v roce 2026 na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. OSVČ může uplatnit nižší sazbu pro placení záloh, na pojistné ve výši 22,7 %, a to prostřednictvím příslušného tiskopisu.

Při invalidním důchodu pracovat můžete

O invalidním důchodu panuje řada mýtů. Lidé se často mylně domnívají, že pro jeho přiznání stačí zhoršené zdraví. Jenže kromě natolik špatného zdravotního stavu, že dlouhodobě omezí schopnost pracovat, jsou důležité i odpracované roky. Zákon přesně určuje, kolik let musíte mít splněno.

Mýtem je i zákaz práce. Pracovat můžete a záleží jen na vašich možnostech a zdravotních omezeních. Musíte však počítat s tím, že při kontrole invalidity má posudkový lékař povinnost zhodnotit nikoliv jen diagnózy, ale také dopad onemocnění na skutečný pokles vašich pracovních schopností. V případě invalidity I. a II. stupně se dokonce pracovní činnost předpokládá, protože tyto invalidní důchody se i nezapočítávají do tzv. odpracovaných let pro nárok na starobní důchod.

OSVČ: Platba nemocenského pojištění je dobrovolná

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, si musí platit důchodové pojištění. U těch, které ji mají jako činnost vedlejší, záleží na dosažených příjmech. Co ale povinně platit nemusí, je nemocenské pojištění, které je dobrovolné. Díky němu však vzniká nárok na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou a dlouhodobé ošetřovné. Novinkou je také nárok na ošetřovné.

Předčasný starobní důchod stojí peníze

Až o tři roky je možné odejít do penze dříve díky předčasnému starobnímu důchodu. Není to ale zadarmo. Čím dříve do předčasného starobního důchodu odejdete, tím méně peněz dostanete. Důchod, který budete pobírat, je totiž za předčasnost krácený, a to trvale! Loňskou novinkou je pak podmínka získání potřebné doby pojištění alespoň 40 let a také to, že až do dosažení řádného důchodového věku není předčasný starobní důchod valorizován. V předčasném starobním důchodu je i omezená možnost výdělečné činnosti.

Otcovská: 14 placených dní

Užít si první týdny s miminkem a pomoci s péčí mohou tatínkové díky otcovské. Za dny strávené doma jim zaplatí stát – pokud jsou účastni na nemocenském pojištění. Na otcovskou ale musí nastoupit v období šesti týdnů od narození dítěte. Tuto lhůtu lze prodloužit o kalendářní dny, během nichž muselo být miminko s maminkou hospitalizováno. Celkem mohou tatínkové zůstat doma 14 dní.

Výživné: Nenechte šidit své dítě

Spor o výživné na dítě bývá po rozvodu častým problémem mnoha rodin. Hádky se vedou především kvůli jeho výši. Nejsnazším řešením je dohoda mezi rodiči. Pokud se však nedohodnou, rozhodne o výši alimentů soud. A při neplacení určeného výživné pak soudní rozhodnutí znamená páku na lakomého rodiče. Výživné určené soudem ale není neměnné – je možné žádat o jeho zvýšení. S tím, jak dítě roste a vyvíjí se, by totiž mělo růst i výživné. O úpravu lze požádat zhruba každé tři roky, nebo i dříve při změně poměrů. Např. při nástupu do školy, nemoci dítěte, snížení příjmu rodiče který má dítě v péči apod.

Mateřská: Na miminko musíte vydělat

Na peněžitou pomoc v mateřství, lidově na mateřskou nemá nárok každá novopečená maminka. Musí mít i odpracováno. Je nutných alespoň 270 kalendářních dní nemocenského pojištění během dvou let před nástupem na mateřskou. Potřebný počet dnů ale není nutné získat u jednoho zaměstnavatele, sčítají se.

O mateřskou se žádá před nástupem, který si lze zvolit 6 – 8 týdnů před porodem. Výše pobírané částky se odvíjí od hrubého výdělku zpravidla za posledních 12 měsíců zaměstnání, popř. za počet dnů trvání posledního zaměstnání. Maximální dávka je 1902 Kč za kalendářní den (u výdělků 142 000 Kč a více/měsíc).

Nemocenská, ošetřovné i dlouhodobé ošetřovné

Co ulehčí marodům život? Nemoc znamená citelný zásah do příjmu zaměstnance. A nemusí se jednat jen o jeho chorobu. Marodit může i dítě, partner nebo blízký člověk. Na různé eventuality myslel stát různými druhy pomoci.

Nemocenské nahradí ztrátu příjmu Ztrátu příjmu v případě nemoci zaměstnance pomáhá zvládnout jak zaměstnavatel, tak stát. První 14 dní nemoci zaměstnavatel platí náhradu mzdy, ale jen za pracovní dny, ve kterých by jinak pracoval. Od 15. dne nemoci přebírá pomoc stát, který už ale platí marodovi za každý kalendářní den včetně svátků a víkendů.

Stonat nemusí jen dítě Ošetřovné mají lidé většinou spojeno jen s nemocí dítěte. Ošetřovat je ale možné i dospělého, pokud potřebu ošetřování potvrdil (stejně jako u dítěte) ošetřující lékař. Navíc stát nahradí i výpadek příjmu. Peníze vyplácí od prvního dne nemoci, ale většinou jen po dobu 9 dní.

S dlouhodobým ošetřovným musí souhlasit šéf. Starat se po propuštění z nemocnice o blízkého člověka umožňuje dlouhodobé ošetřovné. Má to ale podmínky: zpravidla musel být hospitalizovaný alespoň 4 dny, ošetřující lékař určil, že je nezbytná celodenní domácí péče alespoň po dobu dalších 30 dní a ten, kdo chce pečovat (a kvůli péči nemůže pracovat) má příjem, ze kterého odvádí pojistné na nemocenské pojištění. Pečovat je možné maximálně 90 dní za jeden rok. K žádosti potřebujete souhlas zaměstnavatele. Pokud nesouhlasí, tak vám musí písemně oznámit důvod.

Exekutor nechodí bez příčiny

Máte strach z nečekané návštěvy exekutora? Nemusíte. Do exekuce se nedostanete nečekaně, většinou jí předchází zasílání upomínek. Exekutor musí mít k exekuci důvod. Tím je většinou soudní rozhodnutí, např. rozsudek nebo platební rozkaz, ale i notářský zápis. Navíc při exekuci nemůžete přijít o všechno. Dlužníkovi musí zůstat nezabavitelná částka, která se letos zvýšila. A při mobiliární exekuci jsou chráněni navíc i starobní a invalidní důchodci. Chystá se ale změna. U dveří může místo exekutora zvonit celník! Poslanecká sněmovna projednává novelu, podle které by veřejnoprávní pohledávky (např. dluh za popelnice či za nájem městu) mohla vymáhat celní správa. Vymáhání pohledávek pak ale bude hrazené ze státního rozpočtu.