Radikální návrh ministerského úřadu. Počet středoškolských oborů chce snížit na půlku

Množství středoškolských oborů by se mohlo snížit na méně než polovinu, místo stávajících asi 280 by jich mohlo být podle aktuálního návrhu 127. Vyplývá to z materiálů na webu Národního pedagogického institutu, který na změnách oborové soustavy středních škol spolupracuje s ministerstvem školství. Podle úřadu je potřeba nabídku středních škol zjednodušit. K návrhu se mohou zájemci vyjádřit ve veřejné konzultaci, odpovědi v dotazníku mohou posílat do konce ledna. O potřebě zjednodušit nabídku středoškolských oborů mluví zástupci ministerstva dlouhodobě.

Některé obory by se podle návrhu měly spojit, například současné dva obory Ekologie a životní prostředí a Průmyslová ekologie by se sloučily v obor Ekologie a ochrana životního prostředí se zaměřeními Ekolog a Průmyslový ekolog. Žáci by v novém systému nastoupili do oboru s širokým odborným základem, na který by navazovala jednotlivá zaměření. Z těch by si vybrali až při studiu. Jedním z oborů s širokým společným základem by byly například Elektrotechnické služby. Žáci by si poté mohli vybrat ze zaměření jako třeba elektrikář silnoproud, elektrikář slaboproud, mechanik výtahů a dalších specializací.

Změny oborové soustavy středních škol by podle návrhu měly umožnit i vyšší prostupnost mezi nabízenými obory. Pro žáky by mělo být snazší změnit obor či úroveň vzdělání. Učňové by se tedy mohli snáze dostat k maturitě, naopak z maturitních oborů by mohli studenti snáze přestoupit do učebního oboru. V souvislosti s prostupností se bude řešit i otázka přijímání na střední školy, jelikož zájemci o studium maturitních oborů musí nyní složit jednotnou přijímací zkoušku. Konkrétní návrh řešení zatím není, uvedla na dotaz ČTK Veronika Lucká Loosová z Národního pedagogického institutu.

Na změny oborové soustavy středních škol budou navazovat úpravy takzvaných rámcových vzdělávacích programů pro střední školy, které určují obsah učiva. Do inovovaných oborů by žáci mohli nastoupit v září 2029, uvedla Lucká Loosová. O možných změnách v nabízených oborech se bude podle NPI dál diskutovat.

Ministerstvo letos na podzim v souvislosti s plánovanou proměnou soustavy středních škol představilo nový obor všeobecné lyceum, které by mělo rozšířit nabídku všeobecně zaměřených maturitních oborů. V novém oboru budou žáci moci začít studovat od příštího školního roku, informovalo ministerstvo. Nyní mohou studovat lycea s oborovým zaměřením, jako je například pedagogické či technické lyceum. Proti zavedení všeobecného lycea se v minulosti vyjádřila Asociace středních průmyslových škol, označila ho za nadbytečný. Podle zástupců ministerstva má nový obor pomoci řešit nedostatek míst ve všeobecných oborech především v některých krajích.

Podle průzkumu PAQ Research chce všeobecnou střední školu pro své děti asi třetina rodičů. Zájem je podle analytiků vyšší než nabízená kapacita. O nedostatku míst na gymnáziích se hovoří v posledních letech například v Praze.