Vodné v Česku příští rok znovu podraží. Průměrná rodina zaplatí stovky navíc

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) očekává meziroční zdražení ceny vodného do čtyř procent nad vyhlášenou roční míru inflace, která by podle odhadu České národní banky (ČNB) měla v příštím roce činit dvě procenta. Výše zdražení se liší u jednotlivých vodárenských společností. Cenu vedle inflace ovlivňují náklady na služby k výrobě či distribuci pitné vody, do cen se promítají také náklady na obnovu či rozšíření vodohospodářské infrastruktury. ČTK to dnes řekl ředitel sdružení Vilém Žák.