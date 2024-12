ONLINE: Kalamita v Česku?! Intenzivní sněžení, kolaps na dálnici D8, nehody a kolony

Meteorologové upozornili, že v dopravě i energetice může nastat kalamitní situace. „Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování a podobně. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice,“ uvedli.

Řidiči by měli jezdit velmi opatrně, se zimní výbavou, při cestách do hor nezapomenout na sněhové řetězy. Ve vozidle by měli mít teplé oblečení a zásobu nápojů a jídla. Návštěvníci hor mají dodržovat pokyny Horské služby.