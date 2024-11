Vánoce a Silvestr u moře: Za hranice vyráží stále více Čechů, jaké destinace letos frčí?

Do zahraničí letos na Vánoce odletí přibližně o pětinu Čechů více než loni. Nárůst zaznamenal například prodejce letenek Student Agency Travel, o čtvrtinu vyšší zájem pak prodejce Pelikán. Před vánočními svátky budou lidé do zahraničí nejčastěji cestovat 20. a 21. prosince, před Silvestrem 28. prosince. Prodejci zaznamenali alespoň o třetinu vyšší zájem než loni o letenky na přelomu roku. Vánoce lidé oslaví nejčastěji ve Španělsku, Itálii, Thajsku, Spojených arabských emirátech, Británii nebo ve Vietnamu. Novým trendem na silvestrovské oslavy jsou například Maroko nebo Egypt. Vyplývá to z informací prodejců letenek oslovených ČTK.