Klus a expert Mikulecký u soudu: Spor o „užitečného a prolhaného idiota“. Kvůli Palestincům

Klus podal na Mikuleckého žalobu kvůli tomu, jakým způsobem se k němu Mikulecký na síti X vyjadřoval.

„V prvním okamžiku mě napadlo, že Klus je jen užitečný idiot (prosťáček, který nevědomky šíří propagandu). Po zhlédnutí jeho videa jsem dospěl k názoru, že je to prolhaný idiot. Jeho výtvorem vám kazit pátek nebudu, v článku je to popsáno dostatečně,“ reagoval analytik v březnu na zpěvákovo video, kde se vyjadřuje k dění v Gaze.

„Chtěl bych se zeptat, jestli jako stát, který má velmi špatnou zkušenost s okupací, bychom na tuhle otázku neměli být trošku citlivější a jestli bychom se neměli ptát naší vlády, jak to, že tak vehementně a bezpodmínečně stojí za státem, který okupuje jiný stát,“ vyjadřuje ve videu Klus rozhořčení ohledně Izraele a odkazuje na některé zdroje a mapy.

Své fanoušky vyzval k zamyšlení nad tím, zda izraelské kroky neodpovídají definici etnické čistky a zda média informují o konfliktu objektivně.

Vytváří dojem

Diskuze pod Mikuleckého příspěvkem je také součástí Klusovy žaloby, analytik tam totiž reaguje na některé komentáře. Podle žalobce analytik mj. těmito odpovědmi vytváří o zpěvákovi „dojem, že podporuje terorismus a je antisemita.“

Pod příspěvkem se např. jeden z uživatelů zeptal: „Český Roger Waters?“ (člen kapely Pink Floyd známý svými proruskými a protiizraelskými názory - pozn. red.). „Nemám hudební sluch, takže to neumím posoudit, ale pokud jde o lhaní ve prospěch teroristů, vypadají, že patří do stejné skupiny,“ odpověděl Mikulecký.

V pozdější odpovědi u jiného příspěvku pak např. říká: „U pana Kluse je nutné ocenit tu konzistenci. Když už najede na podporu teroristů, neřeší, zda jsou z Ruska, nebo z Palestiny. Už se moc těším na duet Klus a Ortel.“

Na podporu Palestiny se na pražském náměstí Míru sešly stovky lidí

Spor o Slavíky

Roli hraje i Mikuleckého dubnový rozhovor v pořadu Blesk Epicentrum, ve kterém se analytik vyjadřoval k umělcům na udílení cen Anděl, kteří si připnuli odznáček s červenou dlaní (symbol, který připomíná masakr - pozn. red.) - a zmínil jmenovitě Kluse.

„Na mě to celé působí spíš jako dojmem, pokud tam jde o Židy, tak si do toho rádi kopneme, protože já jsem žádné české umělce nezaznamenal nikde v průběhu žádné tragédie, které se v posledních třeba pěti letech ve světě odehrávaly, ať už to jsou masakry křesťanů v Nigérii, ať už to je hladomor, který probíhá v Súdánu, nebo hladomor, který probíhá v Jemenu, prostě jak tam není ten Žid, tak to není tak zajímavé,“ řekl tehdy Mikulecký.

Klus pak o týden později, když byl rovněž hostem pořadu, dostal od moderátorky Pavlíny Horákové možnost přímo Mikuleckému odpovědět.

“Je to odvádění pozornosti od sdělení toho dopisu, který jsme adresovali vládě, potažmo občanům České republiky, protože já bych rád předeslal, že to se vůbec netýká toho, jestli někdo proizraelský, nebo propalestinský, ten dopis je především voláním po nějaký humanitě a především po soucitu, protože to, co se v tuhletu chvíli v Gaze děje, je podle mě za hranou jakékoliv lidskoprávní katastrofy, která v jedenadvacátém století prostě nemá co dělat,“ komentoval tehdy Klus jen otevřený dopis, který umělci zaslali vládě.

K soudu nepřišel

První jednací den byl na začátku října. Klus se však nedostavil a vyslal místo toho svého právního zástupce. Při zahájení řízení soudkyně Simona Kačerová vyzvala obě strany k možnosti smíru. Mikulecký souhlasil. „Pan Klus může mít svůj názor, stejně jako my si zachováme své hodnocení tohoto názoru,“ navrhoval právní zástupce Mikuleckého. Tento návrh však Klusův pravník odmítl s tím, že nejde jen o kritiku, ale i o osobní útoky na jeho klienta.

„Nejde pouze o hodnotící výroky, ale o směs hodnotících soudů a faktických tvrzení,“ uvedl právník Kluse a dodal, že Mikulecký vystupuje jako bezpečnostní expert s výrazným dosahem. Mikuleckého příspěvky měly podle něj vysoký počet sdílení, což údajně zasáhlo Klusova práva.

Zpěvák Tomáš Klus a jeho manželka Tamara na demonstraci na podporu Palestiny v Praze. (24. března 2024) | Profimedia.cz

„I když se zpěvák vyjádřil jednoduše, jeho slova byla založena na pravdivých základech,“ hájil Klusův právník s tím, že Klus tím pouze vyjádřil své rozhořčení nad tím, že se podobná témata objevují v médiích jen minimálně.

Mikuleckého právní zástupce se pak bránil tím, že jeho klient neměl v úmyslu nikoho urazit, ale že chtěl přispět do veřejné diskuze. „Můj klient v žádném případě neříkal, že Klus podporuje terorismus nebo antisemitismus,“ bránil právník Mikuleckého.

Soud by měl dnes pokračovat, už v přítomnosti Kluse. Soudkyně Kačerová si totiž vyžádala, aby tentokrát osobně dorazil. Měl by být vyslechnut jak Mikulecký, tak na návrh žalované strany i Klus.