Péče o válečné veterány: Pomáhá jim 19 terénních pracovníků, další se školí, prozradila Černochová

Válečným veteránům aktuálně pomáhá 19 terénních pracovníků Agentury pro podporu válečných veteránů, dalších 13 se školí, řekla na tiskové konferenci ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Do konce roku 2025 by jich ve všech regionech ČR mělo být až 42. Agenturu představila Černochová loni v říjnu, prvních deset terénních pracovníků začalo v krajích působit od ledna.

V Česku bylo k polovině října podle ministerstva obrany 16 884 novodobých válečných veteránů, z toho přes 1000 žen. Veteránů druhé světové války bylo 62, necelá polovina z nich jsou ženy.

Agentura podle ministryně pomáhá přímou kontaktní péčí, od začátku roku se na terénní pracovníky obrátilo 186 lidí. Úkolem pracovníků agentury je především pomáhat veteránům i jejich rodinným příslušníkům s řešením praktických problémů, například s hledáním práce nebo zprostředkováním právního, sociálního či finančního poradenství.

Pracovníci se podle Černochové rekrutují z vojáků z povolání, část z nich jsou sami váleční veteráni. „Jsou to lidé, kteří znají potřeby válečných veteránů. Vědí, jaké to je být vojákem z povolání a co tito lidé prožívají třeba ve chvíli, kdy odejdou do civilu, kdy hledají práci, uplatnění, mají třeba i nějaké zdravotní problémy nebo problémy rodinné,“ řekla.

Černochová připomněla projekt Vojenského fondu solidarity. Od loňského listopadu o finanční pomoc z něj mohou kromě vojáků z povolání žádat také vojáci do pěti let od ukončení vojenské činné služby, váleční veteráni a jejich blízcí a pozůstalí. Za devět let od vzniku fond podle Černochové pomohl 91 lidem, celkově poskytl pomoc ve výši 25 milionů korun. „Jen v letošním roce pomohl fond 33 klientům, z toho 13 válečným veteránům a celkem bylo letos vyčerpáno na pomoc přes šest milionů,“ uvedla Černochová.

Ministryně dnes také představila novou grafickou podobu vlčího máku, který budou letos v ulicích u příležitosti Dne válečných veteránů prodávat vojáci. Výtěžek z jeho prodeje půjde prostřednictvím Vojenského fondu solidarity přímo na pomoc válečným veteránům, vojákům a jejich nejbližším. Kampaň se sbírkou začne 29. října, potrvá do 11. listopadu.