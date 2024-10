Miliardová pokuta pro České dráhy a rakouské ÖBB! Podle EU poškodily RegioJet

Evropská komise (EK) vyměřila pokutu 48,7 milionu eur (1,2 miliardy Kč) Českým dráhám (ČD) a rakouské železniční společnosti ÖBB za to, že uzavřely tajnou dohodu o použitých osobních železničních vagonech, která poškozovala českého dopravce RegioJet. Obě společnosti porušily antimonopolní pravidla EU, uvedla dnes komise v tiskové zprávě . České dráhy s pokutou ani se zdůvodněním nesouhlasí.

„ČD a ÖBB zajišťují železniční přepravu osob v České republice a Rakousku. V roce 2011 vstoupil na trh dálkové železniční osobní dopravy v Česku RegioJet. V konkurenci ČD a ÖBB vsadil RegioJet z velké části na ojeté vagony,“ popsala unijní exekutiva.

Komise zjistila, že mezi lety 2012 a 2016 se České dráhy a ÖBB účastnily kolektivního bojkotu, jehož cílem bylo udržet si své postavení na trhu a bránit rozšíření společnosti RegioJet v Česku i na trase mezi Prahou a Vídní. Ke kolektivnímu bojkotu dochází, když se skupina soutěžitelů dohodne na vyloučení skutečného nebo potenciálního konkurenta nebo na tom, že mu zkomplikuje činnost. Obě firmy podle komise koordinovaly své kroky související s použitými vozy ÖBB pro dálkovou osobní dopravu, aby zabránily jejich nákupu RegioJetu.

„České dráhy s vydaným rozhodnutím zásadně nesouhlasí a odmítají, že by docházelo k tvrzeným zásahům do obchodu s použitými železničními vozy dopravce ÖBB, neboť ty byly průběžně prodávány různým společnostem, a to vždy na tržním principu za nejvyšší nabízenou cenu,“ sdělily České dráhy ve stanovisku zaslaném ČTK.

Unijní exekutiva poznamenala, že rakouský dopravce s komisí spolupracoval, a proto mu byla pokuta snížena o 45 procent. Musí tedy zaplatit 16,712 milionu eur (421,7 milionu Kč). Pokuta pro České dráhy činí 31,94 milionu eur (790,9 milionu Kč). Při stanovení výše pokut vzala komise v úvahu více faktorů, včetně závažné povahy protiprávního jednání, jeho zeměpisného rozsahu a doby trvání.