Nora Fridrichová definitivně končí v České televizi! Co teď bude dělat?

„Kartička 222003 hlásí EXIT! Zítřkem končím v České televizi. Z jednání s mými přímými nadřízenými před týdnem vyplynulo, že se mnou už nechtějí spolupracovat. Považovala jsem tudíž za logické navrhnout vedení televize svůj odchod, což jsem obratem učinila, a dnes jsme ho stvrdili dohodou a podáním ruky,“ uvedla na svém Facebooku moderátorka.

„Moc děkuju České televizi za 24 skvělých let a za to, že jsem se svými kolegy mohla posledních 18 let vyrábět pořad 168 hodin. Byla to pro mě veliká životní příležitost a zkušenost a cítím za ni ohromný vděk,“ pokračovala Fridrichová.

„Teď už je pro mě ČT minulost, nicméně ještě mě k ní vážou pracovní závazky, takže v nejbližší době budu jen dobrovolničit v našem Šatníku. Děkuju vám všem divákům za přízeň a za jistotu, že kritická žurnalistika, byť nepohodlná, tak je velice potřebná,“ zakončila své vyjádření.

Pořad zrušilo vedení České televize na konci července, i když s ním ještě několik dní před tím v podzimním programu počítalo. Podle dřívějšího sdělení generálního ředitele ČT Jana Součka zrušila programová rada pořad mimo jiné kvůli porušení kodexu televize, který konstatovala opakovaně Rada ČT, i porušení zákona, jež konstatovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Šlo zejména o neposkytnutí prostoru pro názor druhé strany nebo jeho zesměšňování či neposkytnutí náležitého kontextu v reportážích. Ke zrušení pak přímo vedlo zveřejnění soukromé konverzace Fridrichové a bývalého vedoucího pořadu Reportéři Marka Wollnera.

ČT v polovině srpna oznámila, že všichni reportéři zrušeného publicistického pořadu přejdou do jiných relací České televize, Fridrichová si vzala čas na rozmyšlenou. Před tím kritizovala vedení ČT za důvody zrušení pořadu.

„Dosavadní vysvětlení působí ne zcela pevně a zdá se, že veřejnost má trochu problémy ho přijmout,“ řekla Fridrichová minulé pondělí na mimořádné schůzi Rady České televize svolané kvůli rušení pořadu.

Pořad 168 hodin ČT vysílala od roku 2006. Za dobu své existence přinesl na 3500 reportáží. V minulém roce měl pořad průměrnou sledovanost 533 tisíc diváků a díval se na něj zhruba každý šestý Čech se zapnutou televizí. ČT plánuje 168 hodin nahradit jinými formáty. V současnosti chystá tři nebo čtyři.