Svět se vzpamatovává z IT kolapsu: Většina BENU lékáren v Česku opět funguje

Podniky a služby po celém světě se postupně vzpamatovávají z globálního výpadku IT systémů, který je postihl ve čtvrtek a především v pátek. V některých odvětvích však problémy přetrvávají, napsal dnes ráno web BBC News. Výpadek, který zřejmě způsobila nepovedená aktualizace softwaru od firmy CrowdStrike, způsobil výrazné potíže v letecké dopravě, platebních systémech či ve zdravotnictví. Výpadek postihl i Česko.

Dopravci a provozovatelé služeb očekávají, že problémy v letecké dopravě budou trvat přinejmenším celý víkend. V pátek bylo podle BBC zrušeno na 4000 letů a mnohé další měly zpoždění. Kvůli výpadku na mnoha letištích v Evropě i jiných kontinentech selhaly odbavovací systémy. Správci letišť a letecké společnosti tak museli přejít na záložní či ruční způsoby odbavení.

S nevyřízenými žádostmi a objednávkami se potýkají obchody a firmy, které měly v pátek kvůli výpadku zavřeno. V některých podnicích se stále pracuje na obnově systémů.

V zahraničí výpadek výrazně postihl i banky a platební společnosti. Největší americká banka JP Morgan například pracuje na zprovoznění svých bankomatů.

Oprava nelze na dálku

Celosvětový výpadek IT služeb se systémem Windows od společnosti Microsoft způsobila nepovedená aktualizace softwaru od kyberbezpečnostní firmy CrowdStrike. V Česku se kvůli tomu potýkalo s problémy například pražské letiště, lékárny BENU a pojišťovny Generali a Allianz.

Řetězec lékáren BENU již obnovil provoz ve 220 pobočkách. Na opravách v dalších 35 pracují specializovaní technici, řekla mluvčí společnosti Veronika Forejtová. Zbytek lékáren by podle ní měl být do pondělního provozu v pořádku, jejich obnova se zatím daří podle plánu.

„Prioritu měly víkendové lékárny. Ty, co mají provoz od pondělí, v tuto chvíli intenzivně řešíme,“ uvedla Forejtová. Situaci řeší IT týmy. K opravě je nutný fyzický přístup technika, nelze se tím zabývat plošně na dálku. „Je to celovíkendová akce,“ dodala mluvčí.

Technici na obnově provozu lékáren pracovali i přes noc. V pondělí by měly být podle Forejtové v provozu téměř všechny lékárny. Je podle ní ale možné, že se některé menší pobočky zprovozní až v pondělí. Seznam otevřených poboček lékárna aktualizuje na webu www.benu.cz. „Děláme maximum a věříme, že to (výpadek) pacienti tolik nepocítí. Pokud měli e-recept, tak si ho mohli vyzvednout na jiné pobočce, kde bylo otevřeno,“ dodala Forejtová.