Trable Jaromíra Soukupa: Byt převedl na syna? Soud mu omezil nakládání s majetkem

Do předběžného opatření soud zahrnul více než dvě desítky společností, pozemky, budovy i byty.

Podle rozhodnutí soudu Soukup svůj dluh vůči společnosti sice uznal, nereagoval ale na předžalobní výzvy, napsal Deník N. Neučinil ani kroky ke splacení dluhu.

Soud nejprve v červenci vydání předběžného opatření odmítl, na konci roku ale rozhodl, že Soukup nemá vůli splnit dluh a on i jeho firma jsou vůči povinnosti splácení pasivní. Soukup navíc mezitím podle soudu prodal poloviční podíly ve společnostech Médea a Empresa Janu Čermákovi.

Soud také podle Deníku N pojal podezření, že Soukup převádí majetek, který získal podnikáním, na své rodinné příslušníky. Do předběžného opatření tak zahrnul i byt Soukupova syna.

Soukup podle soudu „nemá vůli“ platit dluh, zablokoval mu proto majetek včetně luxusního bytu, který převedl na syna, uvedl nyní Deník N.



Samotný Soukup však odmítá, že by potíže byly rozsáhlejšího charakteru. „Je to poměrně snadno řešitelný spor. Nemám žádné pochybnosti o úspěchu,“ řekl serveru Soukup.

Čermák uvedl, že se zástupci firmy Havas Media jedná o řešení. Deník N dále napsal, že Čermák měl získat podíl ve společnosti IMP, kvůli předběžnému opatření ale podíl ve firmě není možné převést.

„S Havasem jednáme o širším řešení, které by zahrnulo i IMP, kde nyní předběžné opatření brání převodu podílu z Jaromíra Soukupa na mě, ale i vyřešení dalších vztahů mezi Havas Media a Jaromírem Soukupem,“ uvedl Čermák. Dodal, že věří, že k dohodě dojde do několika týdnů.

Soukup s Čermákem vlastní televizi Barrandov, která nedávno řešila odpojení od elektřiny kvůli nesplaceným dluhům. V tomto případě soud rozhodl předběžným opatřením v jejich prospěch, firma miliardáře Tomáše Chrenka tak musela dodávky elektřiny obnovit.

