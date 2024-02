Detaily nouzového přistání boeingu: Teror na palubě letadla z Prahy? Pasažér se chtěl dostat k pilotům!

Ostraha během čtvrtka zadržela agresivního cestujícího na palubě letu izraelské společnosti El Al mířícího z Prahy do Jeruzaléma poté, co se pokusil proniknout do pilotní kabiny, informoval deník N12. Potenciálně nebezpečného pasažéra si v Soluni převzala řecká policie. O incidentu informoval deník Jerusalem Post.

Let společnosti El Al z Prahy do Izraele nouzově přistál v řecké Soluni kvůli „agresivnímu cestujícímu“, informovala ve čtvrtek izraelská média. V prohlášení izraelské národní letecké společnosti se uvádí, že let LY2522 byl nucen nouzově přistát v Řecku, kde byl ve spolupráci s místní policií z letadla výtržník vyveden.

„Společnost El Al uplatňuje politiku nulové tolerance vůči násilí a budeme i nadále zajišťovat bezpečnost našich cestujících,“ informovala aerolinka. Bezpečnostní pracovníci zadrželi cestujícího na palubě letu údajně po jeho pokusu dostat se do kokpitu letounu. Podezřelý, který měl podle deníku N12 být „s největší pravděpodobností Arab“, byl spoután a poté vyveden z letadla v Soluni.

V loňském roce byl let společnosti El Al z letiště Bena Guriona do Říma donucen k návratu poté, co byl z kokpitu hlášen kouř. Letadlo Boeing 737-800 tehdy úspěšně nouzově přistálo v Larnace.