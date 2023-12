ŽIVĚ Rozlučkové „pivo s Karlem“: Na Schwarzenberga (†85) v Lucerně vzpomínají přátelé i hudebníci

Akci připravili přátelé a bývalý tým Schwarzenbergovy prezidentské kampaně. Navazují na jeden z kampaňových motivů od výtvarníka Davida Černého, který se inspiroval sloganem Punk's Not Dead. Na místě jsou tak ke koupi placky s nápisem Karel is not Dead a také speciální víno s punkovou etiketou.

Akce odstartovala zhruba v 16:20, zahájilo ji duo Foukal & Romanutti, filmař Jan Foukal a hudebník Albert Romanutti z kapely Bert and Friends. Karlovi do nebe poslali dvě písně. Kolem 16:30 se na pódiu objevili moderátoři celého večera Jindřich Šídlo a Světlana Witovská - také v mikinách s nápisem Karel is not Dead.

O předlistopadové etapě života Karla Schwarzenberga na pódiu v Lucerna Music Baru promluvil jako vůbec první řečník i jeho blízký přítel Jiří Chmel. „Odešel jsem do Vídně, když jsem byl v Československu odsouzen na 18 měsíců, koncem roku 1982 jsem byl pozván na večírek k Pavlu Kohoutovi. Potkal jsem tam Karla a netušil jsem, že z toho vznikne čtyřicetileté přátelství. Založil jsem ve Vídni klub Nachtasyl a on se stal jeho relativně častým hostem. Největší oslava, kterou jsme tam měli, byla, když odstoupila ta bolševická chátra a to byl zásadní večírek, který nám všem změnil životy. Lidé si tehdy mohli přinést vlastní nápoje, naše zavírací doba neplatila a je to jeden z nezapomenutelných zážitků, které jsem s ním zažil.”

Vondra a Žantovský

O tom, jaké to bylo působit po boku knížete ve funkci kancléře prezidenta, na pódiu v Lucerně promluvili Alexandr Vondra a Michal Žantovský. Společně zavzpomínali, jak je Karel Schwarzenberg oblékal před návštěvou britské královny. Michal Žantovský poznamenal, že má doma dodnes kšandy z oslí kůže, které mu Schwarzenberg pořídil v luxusním londýnském krejčovství.

„Byl to učitel. S revolucí jsme se k minulosti museli postavit zády. A přišel tento člověk a udělal ten most, na který nyní navazujeme. On nás občas pozval k sobě do Alp, naše děti skotačily na lyžích a my chodili na pstruhy. Občas nás bral do takové své místnosti s trofejemi a vyprávěl nám o svých předcích. Je to něco, na co nezapomenu, dalo mi to perspektivu, že nezačínáme od nuly. Učil nás, dneska vlastně učí český národ, jak má vypadat pohřeb,” nechal se slyšet Vondra.

V Lucerna Music Baru vystoupí rovněž James Harries, Tornado Lue, Karpatské Chrbáty, Už jsme doma, Dáša Zázvurková, Snaha Vosto5', Martin Kyšperský & Marek Doubrava a Monika Načeva & Michal Koval.

Jako řečníci hudebníky ještě v průběhu večera doplní ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek a novináři Jaroslav Spurný, Jan Dobrovský, Renata Kalenská a Jiří Peňás. S promluvou by měl vystoupit také diplomat Tomáš Pojar a spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, slovenský archeolog a politik Ladislav „Agnes“ Snopko a slovenský novinář a moderátor Štefan Hríb.

Koncert není jedinou aktivitou, která v Lucerně probíhá. V galerii mohou lidé zhlédnout výstavu snímků Schwarzenberga a fotografie se promítají i v přilehlých prostorách. V kině Lucerna promítnou filmy Můj otec, kníže, Chůze lesem a Zle, matičko, zle, Schwarzenberci zde!

„Rádi bychom všechny příchozí požádali o vstřícnost při návštěvě události. Akce se pořádá na několika místech Lucerny a v některých částech v určitých časech může být kapacita vyčerpaná, k dispozici ale budou vždy další prostory,“ doplnil za organizátory Martin Voňka. Ti, kdo se na samotnou akci přímo nedostanou, a přesto budou chtít na místo konání přijít, budou moci zhlédnout koncertní vystoupení na velkoplošné obrazovce, která bude umístěna v pasáži Lucerna.

Schwarzenberg, příslušník jedné z nejstarších šlechtických rodin v Evropě, zemřel v neděli 12. listopadu ve Vídni, kde byl poslední dny hospitalizován kvůli dlouhodobým zdravotním problémům. Schwarzenbergova rakev byla vystavena pro veřejnost od středy 6. prosince do pátku v kostele Maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem v Praze. Pohřeb se státními poctami se uskutečnil v katedrále svatého Víta na Pražském hradě v sobotu 9. prosince v poledne. „Punková pocta“ v Lucerně na něj navazuje.