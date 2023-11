Skiareály v Česku nezdraží, někde dokonce zlevní. Jakou roli v tom hrají Alpy?

„Pro nadcházející sezónu zůstanou ceny skipasů téměř stejné jako v uplynulé sezóně,“ oznámila prezidentka Asociace horských středisek ČR a olympijská vítězka Kateřina Neumannová. Podle ní to vyplynulo z dotazů na provozovatele skiareálů. „Zhruba dvě třetiny skiareálů zůstanou na cenách loňské zimy, u té zbylé třetiny dojde k mírnému buď poklesu, nebo nárůstu, ale opravdu v rozmezí jednotek procent, konkrétně od minus čtyř procent do plus dvou procent,“ vysvětlila Neumannová.

Většina areálů postupně přechází na tzv. plovoucí ceny skipasů, upozornila dále. To jsou ceny, které nejsou fixní, tedy dané dopředu, ale provozovatelé s nimi hýbají podle situace – hlavně podle poptávky. Nejnižší možnou cenu si tak turisté zajistí včasnou objednávkou skipasu po internetu, jinak se vystavují riziku, že se jim lyžování prodraží až o 20 procent.

Návštěvníci by vyšší ceny nepřijali

Ze slov Neumannové vyplývá, že zimní radovánky jsou jednou z mála služeb v Česku, která nezdražuje. Přitom průměrná letošní inflace v tuzemsku byla 15 procent, navíc od ledna začne platit konsolidační balíček, který podnikatelům zvyšuje odvody a některé položky přesouvá do vyšší sazby DPH. Tak jak to, že provozovatelé skiareálů s cenami nejdou nahoru?

Podle Matěje Kratochvíla, ředitele skiareálu Lipno, jednoduše nemůžou. „Je to o cenovém stropu, na který jsme narazili,“ uvedl pro Blesk Zprávy. „Že tuhle politiku mají všechny areály, tak to jenom potvrzuje, že se jedná o nějakou možnost, která tam už prostě není,“ říká Kratochvíl o možném zdražování.

Klienti už by větší ceny neakceptovali, zároveň je tu konkurence ze zahraničí. „Samozřejmě kdybychom měli promítnout to, jak nám rostou náklady, tak bychom museli zdražovat úplně stejně jako všichni, ale pro nás to bohužel není možné v tuto chvíli,“ sdělil Blesk Zprávám.

Podle jeho otce Miloše, který skiareál Lipno spoluvlastní, nemají české areály stejné podmínky jako ty zahraniční. Zmiňuje „totální nepodporu cestovního ruchu v Česku“ a dává příklad – rozpočet agentury CzechTourism, která se stará o propagaci Česka jako turistické destinace, přesahuje něco málo 300 milionů korun. „To je rozpočet, který má jeden areál pro marketing v Rakousku,“ říká Kratochvíl starší.

„My s tím nejsme v podstatě schopni dělat nic jiného než to promítnout do snížení zisků (…) ty náklady, které jednotlivé areály mají, se nemohou promítnout do cen skipasů. To by potom, zvlášť v té minulé sezóně, která byla nesmírně turbulentní, areály asi těžko zvaly své návštěvníky,“ podotýká spolumajitel skiareálu Lipno.

Knot: Potřebujeme rychlejší povolovací procesy

Předseda Asociace horských středisek ČR Libor Knot chápe, že vláda měla potřebu konsolidovat veřejné finance. Přál by si ale, aby stát provozovatele skiareálů podporovatel alespoň v „měkkých věcech“, když už na tento obor nejsou mířeny dotační programy.

Ocenil by zejména rychlejší povolovací procesy pro stavby infrastruktury, ať už akumulační nádrže, ve kterých areály uchovávají vodu pro tvorbu umělého sněhu, nebo pro lanové dráhy. „Dlouhodobě vysvětlujeme, že budování akumulačních nádrží je cestou k opravdu ekologickému řešení, v zahraničí jsou naprosto běžné a v Česku se k tomu pořád v některých oblastech staví povolovací orgány velmi odmítavě,“ říká Knot. „Přitom je jasné, že tyhle systémy jsou skutečně win-win jak pro přírodu, tak pro provozovatele a je to jednoznačně jedna z cest, jak čelit výkyvům počasí,“ dodává.

Co je nového na českých horách

Přesto se českým skiareálům podařilo od minulé sezóny počet akumulačních nádrží zvýšit. Celkově provedly investice za více miliardu korun, především modernizovaly zasněžovací systémy. „Nyní lze sníh vyrábět i v teplotách, kdy to dřív nešlo,“ popisuje Knot.

Co se týče nových sjezdovek a lanovek, ve Špindlerově Mlýně začne letos fungovat 2,5 kilometrů nových sjezdovek. V Dolní Moravě vznikla nová sjezdová trať pro rodiny s dětmi, která je dlouhá 3,7 kilometrů, a je tak nejdelší v České republice. V Bílé v Beskydech je nová lanová dráha – šestisedačka s vyhřívanými bublinami a v Orlické Záhoří v Orlických horách se můžou chlubit repasovanou čtyřsedačkou.