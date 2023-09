Vašík při narození vážil 560 gramů! Maminka Lucie (35) a lékařka popisují, jak přežil „zázrakem“

Lucie (35) měla normální průběh svého prvního těhotenství, ale jednoho dne se vzbudila a měla silné křeče. Byla teprve ve 23. týdnu těhotenství a lékařka jí doporučila magnezium. Jenže během dne se bolesti a křeče stupňovaly, a tak byla Lucie převezena do jedné z pražských nemocnic. Tam usoudili, že jde o předčasný porod, Lucie proto putovala do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, do porodnice u Apolináře.

„Tam jsem se dva dny svíjela v křečích a lékaři se snažili zastavit porod. Nemohla jsem spát, tak jsem dostala epidurál, abych se trochu prospala. Po dvou hodinách jsem se probudila a cítila jsem hlavičku. Pak to šlo rychle. Ve 3:55 jsem partnerovi psala, že rodím, a ve čtyři ráno byl Vašík na světě,“ popisuje předčasný porod Lucie. Pak se jí zalijí oči slzami a říká: „Říkali mi, že pravděpodobnost, že moje dítě bude žít, je velmi nízká.“

„Pamatuji si, že tam byla nějaká deska, svítila tam světla, prováděli Vašíkovi intubaci a paní doktorka mi řekla, že si na něj mohu sáhnout. Viděla jsem jen průhlednou nožičku, které jsem se dotkla. Lékaři ještě nechali dotepat pupečník,“ popisuje chvíle narození syna Lucie, ale na další věci si příliš nevzpomíná. Jak vše probíhalo, se dozvěděla až zpětně.



Lékařka s osobní zkušeností: Pro matku je předčasný porod trauma

U porodu byla MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., lékařka neonatologické jednotky intenzivní péče Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, která je sama maminkou dvojčat, jež se narodila předčasně.

„Moje nedonošené děti po porodu hned odnesli, takže si to uvědomuji více než jiní zdravotníci, protože mám osobní zkušenost. Pro matku je skutečně důležité, aby miminko viděla, aby se ho mohla dotknout, obzvlášť v případě předčasného porodu, kdy je dítě často na hranici životaschopnosti. Pro matku je předčasný porod skutečně traumatizující zážitek,“ řekla Blesk Zprávám Lamberská.

Právě ke zmírnění traumatu a hlavně k posílení vazby matky s maličkým miminkem pomáhá na Klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN na míru vyrobené resuscitační lůžko vybavené pokročilou monitorovací technikou a videokamerou. Umožňuje provedení metody stabilizace novorozence na nepřerušené pupečníkové šňůře, a to i při porodech extrémně nezralých novorozenců s porodní hmotností pod 1000 gramů před 28. týdnem těhotenství. Transfuze placentární krve současně s provzdušněním plic, snížení rizika závažných komplikací a úmrtí u nezralých novorozenců, to jsou hlavní benefity inovativní metody. Neonatologické oddělení kliniky získalo od spolku Aponedo, které podporuje péči o nedonošené děti, kromě speciálního lůžka také transportní modul Giraffe Shuttle zajišťující převoz ze sálu na JIRP a videolaryngoskop usnadňující úspěšnost intubace.



560 gramů při narození: Malý zázrak

Vašík měl při narození 560 gramů. Narodil se v tzv. šedé zóně nezralosti, tj. mezi 22.-24. týdnem těhotenství.

„Lucie si z porodu Vašíka pamatuje skutečně málo, byla ve stresu a měla léky. Vašík po narození nedýchal, což je normální, intubovali jsme jej a napojovali na umělou plicní ventilaci. Maminku jsme požádali, zda se ho může dotknout. Tomu se říká taktilní stimulace, provádí se u donošených dětí, kdy se stimuluje dítě k dýchání,“ popisuje dále lékařka.

„Vašík byl na ARU 66 týdnů, z toho pět týdnů na plicní ventilaci. Teprve po šesti týdnech jsme si ho mohli pochovat, což pro mě bylo velice důležité,“ dívá se Lucie na svého spícího syna. Poté dodává: „Je to takový malý zázrak. Největší oporou mi byl můj přítel, on má rodinu na Moravě a celá Morava se za Vašíka modlila. Já jsem ze Slovenska. Mnoho lidí se za našeho syna modlilo, i lidé, které neznáme, a myslím, že to pomohlo,“ dodává dojatá Lucie, jež posílá velká díky nejen personálu nemocnice, ale také organizaci Nedoklubko, která pomáhá maminkám po předčasném porodu.

Fyzický kontakt v prvních minutách je důležitý

Zajištění kontaktu s miminkem během porodu není pro ženy předčasně narozených dětí obvyklé. Předčasný porod přichází náhle i u žen s dosud normálně probíhajícím těhotenstvím a nastávající matky na něj nejsou připraveny. Dítě vyžadující okamžitou pomoc zdravotníků je často ihned po porodu odneseno z dohledu matky, ta se s ním setká až za několik hodin, případně i dní, pokud musí být sama pod dohledem lékařů. „Nová metoda umožňuje prodloužit kontakt s miminkem bezprostředně po porodu a má pozitivní efekt na psychiku matky. Fyzický kontakt v prvních minutách života a přímá účast na poporodní stabilizaci vlastního dítěte je pro matku předčasně narozeného dítěte unikátní zkušeností,“ uzavírá Tereza Lamberská.

Podívejte se, jak resuscitační lůžko funguje: