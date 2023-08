Do Česka se vrací vedra: „Výbušná směs“ hlavně pro kardiaky. Experti radí, jak se chránit

Nejdůležitější zásadou, kterou by měl dodržovat každý kardiak, je pravidelné užívání předepsaných léků. Ani během dovolených a cestování by lidé rozhodně neměli medikaci vysazovat bez předchozí konzultace s odborníkem. „Když má nemocný pocit, že mu léky nedělají dobře, měl by se poradit se svým lékařem. Náhlé vysazení některých léků může totiž vést k prudkému zhoršení stavu,“ říká prof. Ošťádal a dodává: „Důležité je také to, aby měl pacient s sebou na celou dobu dovolené dostatečnou zásobu všech léků, které užívá.“ Některé země v Evropě sice uznávají naše elektronické recepty, nelze na to však zcela spoléhat.

