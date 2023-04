Restaurace varují: Zvýšíte nám DPH? Tak zdražíme. Česko tím přijde o další turisty

Ceny energií se loni zvýšily v průměru o 39 procent zhruba 84 procentům restauracím, ceny nápojů o 14 procent zhruba 81 procentům podniků, uvedla Šimková. S náklady na suroviny vyššími o 22 procent se podle ní v uplynulém roce potýkalo 74 procent provozoven. Nájemné pak vzrostlo 28 procentům restauracím přibližně o 16 procent a v případě mzdových nákladů se navýšení o 14 procent týkalo zhruba dvou pětin provozoven, doplnila Šimková.

Všechny rostoucí náklady do koncových cen podle Šimkové promítla asi polovina restaurací, část 44 procent podniků s tím, že museli snížit své marže, řekla. Udržet stávající ceny a nezdražovat se rozhodlo pět procent podniků, dodala. Vyšší ceny se podle Šimkové loni odrazily v nárůstu tržeb restaurací, v průměru to proti předcovidovému roku 2019 bylo o 23 procent, uvedla.

Návštěvnost z roku 2019 loni podle Šimkové překonaly restaurace v Praze, středních Čechách, východních Čechách a na jižní Moravě. Šlo zejména o hospody, kavárny, bistra a provozovny s rychlým občerstvením. Průměrně se v ČR návštěvnost proti roku 2019 zvýšila o 16 procent, uvedla.

Polední menu v uplynulém roce stálo asi 153 korun, ve srovnání s rokem 2019 to byl nárůst o 22 procent, uvedla dále Šimková. Půl litr piva pak podle ní vyšel zhruba na 53 korun, což bylo o 33 procent více než v 2019, řekla.

Průměrná obsazenost hotelů v ČR podle Stárka loni byla asi 58 procent, ve srovnání s dobou před koronavirovou pandemií se snížila zhruba o 21 procent. Ceny za pokoj se přitom držely na téměř stejné úrovni jako v roce 2019, pokoj v Česku v uplynulém roce stál asi 98,35 eura za noc (přibližně 2306 Kč), řekl Stárek. Při vyšších nákladech zhruba o 60 procent to podle Stárka pro hoteliéry znamená velkou finanční zátěž a například omezení investic. Praha v roce 2022 dosáhla obsazenosti 58 procent, v roce 2019 činila přibližně 78 procent, doplnil Stárek.

V Česku podle něj loni ve srovnání s rokem 2019 chybělo 30 procent turistů ze zahraničí, domácích cestovatelů naopak bylo o desetinu více. „Celkově tedy stále chybí 20 procent hostů oproti roku 2019,“ řekl.

Pokud se cestovní ruch přesune ze snížené sazby DPH deseti procent do 21procentní, základní, o čemž uvažuje vláda, budou muset hotely a restaurace dále zdražit, uvedl Stárek. Za současné situace, kdy se lidé snaží šetřit, by to podle něj znamenalo úbytek turistů. Cestovní ruch zároveň tvoří dvě procenta HDP a z jedné utracené turistovy stokoruny jde do státní kasy 41 korun, řekl. Hotely nebo restaurace také nabízí pracovní příležitosti tam, kde chybí, dodal.