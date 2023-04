Zákeřná nemoc z klíšťat podobná borelióze: Příznaky nastupují rychle, potíže přetrvávají roky

Jarní počasí konečně zve k trávení volného času v přírodě, lidé by ale neměli zapomínat na to, že s teplým počasím se zvyšuje pravděpodobnost přisátí klíštěte i při běžných aktivitách, jako je i odpočinek v parku. Odborníci varují před novým typem boreliózy, jejíž projevy jsou odlišné od lymeské boreliózy. Neobjevuje se např. typický červený flek a příznaky nastupují velmi rychle. Navíc potíže mohou u nakaženého člověka přetrvávat roky.

Češi si konečně mohou užívat jarního počasí. Neměli by ale zapomínat, že klíšťata začínají být aktivní, pokud venkovní teplota na několik dní překročí 5 °C. Nejčastěji žijí klíšťata v trávě a keřích a přisát se může na kohokoliv i při běžných aktivitách, jako je zahradničení, venčení psa, rybaření, při sportu, nebo i při obyčejném polehávání v parku.

Klíšťata přenáší řadu onemocnění, mezi veřejností je známá hlavně lymeská borelióza a klíšťová encefalitida. Odborníci však varují i před méně známou nemocí, kterou klíšťata přenáší.

„Klíště obecné, kromě borelií způsobujících lymeskou boreliózu, přenáší rovněž druh Borrelia miyamotoi, který způsobuje onemocnění podobné návratné horečce. Toto onemocnění není vyšetřením krve na lymeskou boreliózu zachyceno,“ upozorňuje Miroslava Burýšková z největší české laboratoře na analýzu infekčnosti klíšťat Protean.

Nakažená klíšťata i v Česku

„U Borrelia miyamotoi jde především o to, že projevy jsou dosti odlišné od nákazy boreliemi způsobujícími lymeskou boreliózu. Především nástup obtíží je mnohem rychlejší. U ostatních klíšťaty přenášených infekcí je inkubační doba většinou jeden až dva týdny, takže pokud má někdo potíže již druhý až čtvrtý den po přisátí klíštěte, tak se to běžně nedává do souvislosti s klíštětem, což ale v případě onemocnění Borrelia miyamotoi neplatí,“ dodává Burýšková.

Onemocnění je dobře známo v USA, ale v poslední době se objevilo i v Evropě a v Česku.

„Při vývoji diagnostiky tohoto druhu jsme z klíšťat pozitivních na borelie potvrdili 18% zastoupení Borrelia miyamotoi. To znamená, že u každého pátého pozitivního klíštěte na borelie je vysoká pravděpodobnost přítomnosti druhu B. miyamotoi. Analyzovaná klíšťata přitom pocházejí z území celého Česka, takže se nejedná o náhodný lokální výskyt,“ vysvětluje Burýšková.

Červený flek se nevyskytuje

Nový typ boreliózy má navíc úplně jiné příznaky než lymeská borelióza. Kromě toho, že nástup je rychlejší a akutnější, nejčastějšími projevy jsou herečky, zimnice a bolesti hlavy. Od přisátí klíštěte se může horečka opakovaně vracet, což je podobné tzv. návratné horečce. Mohou se přidat i bolesti svalů a kloubů, únava a nevolnost.

Jak dodávají odborníci, u Borrelia miyamotoi se neobjevuje červená skvrna v místě přisátí klíštěte, jako je to u lymeské boreliózy. K přenosu B. miyamotoi z klíšťat na hostitele stačí kratší doba sání než u ostatních druhů borelií.

„Borrelia miyamotoi může být také zodpovědná za soubor příznaků, které u lidí přetrvávají roky po přisátí klíštěte. Mezi projevy patří celková tělesná slabost, závratě, bolesti kloubů, poruchy spánku a další neurologické poruchy,“ popisuje dále Burýšková.

U starších a u pacientů s oslabenou imunitou se může objevit i meningoencefalitida. Nemoc je léčitelná antibiotiky, nejčastěji se používá doxycyklin, u klinicky závaženějších případů i ceftriaxon.

Testy, které prokazují v krvi přítomnost protilátek na B. miyamotoi v krvi, nejsou běžně používány. Analýzu provede speciální laboratoř, připlatíte si však 500 Kč.

Jak minimalizovat riziko přisátí klíštěte?

Při vysoké aktivitě klíšťat (období březen až červenec) se snažte pohybovat po cestách, minimalizujte pohyb ve volné trávě, křoví, nesedejte a nelehejte si na zem.

nesedejte a nelehejte si na zem. Používejte preventivně repelenty , aplikujte je zejména na spodní část nohou od kolen dolů.

, aplikujte je zejména na spodní část nohou od kolen dolů. Do přírody noste oblečení z hladké světlé látky (kalhoty, obuv, rukávy), aby bylo případné klíště lépe viditelné.

(kalhoty, obuv, rukávy), aby bylo případné klíště lépe viditelné. Ihned po návratu si prohlédněte důkladně celé tělo a vytřepejte použité oblečení. Prohlídku je vhodné opakovat i následující den ráno, někdy se klíště pohybuje po těle několik hodin, než se přichytí.

Prohlídku je vhodné opakovat i následující den ráno, někdy se klíště pohybuje po těle několik hodin, než se přichytí. Lezoucí i přisátá klíšťata je nutno ihned odstranit.