ŽIVĚ Rok od začátku teroru na Ukrajině: Davy lidí na Letné, videomapping i průvod k ambasádě

Vidíme jasně, co je třeba udělat - takový název má akce, která se v sobotu ku příležitosti ročního výročí od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu koná na pražské Letné. Lidé se odtud vydají průvodem k ukrajinské ambasádě, kde proběhne koncert. Promluví také nově zvolený prezident Petr Pavel, chargé d'affaires Ukrajiny Vitalij Usatyj či britský velvyslanec v Česku Matthew Field. Akci sledujte živě od 17:30 na Blesk.cz.

Davy lidí se sešly v sobotu vpodvečer na pražské letenské pláni, aby si připomněly smutné výročí - rok od začátku války na Ukrajině. Na místě jich v 17:30, kdy byl ohlášen začátek, byly stovky a další stále přicházely.

V úvodu akce promluvil publicista a spisovatel Jiří Padevět. Vedle výročí války na Ukrajině připomněl sobotní 75. výročí komunistického puče v Československu a také 73. výročí úmrtí faráře Josefa Toufara na následky mučení příslušníky StB. „Zkusme alespoň tímto pochodem vzkázat agresorovi, že jsme na straně Ukrajiny, na straně svobodného světa vzdorujícího východní despocii,“ řekl.

Mezi prvními řečníky byl také americký velvyslanec v Praze Bijan Sabet. „S blížícím se tragickým výročím jednoho roku od zahájení brutální totální války Ruska proti Ukrajině mám jednoduchý vzkaz. Je to zpráva pro vás, pro ukrajinský národ a pro Vladimira Putina. Spojené státy americké stojí na straně Ukrajiny. Stojí na straně České republiky. A Spojené státy budou na naší straně stát tak dlouho, jak bude potřeba,“ nechal se slyšet.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) obyvatelům Česka poděkoval. „Chtěl bych říci, že ČR výzvu, která před ní loni stála, zvládla. Nikdo z nás si loni touto dobou nedovedl představit, že na našem území registrujeme bezmála 500 tisíc lidí, kteří přijdou z Ukrajiny. Zvládli jsme to a zvládli jsme to jen díky vám, že jste otevřeli své domy, byty,“ uvedl. „Myslím si, že to bude jednou vnímáno jako velký příběh humanity a úspěchu České republiky,“ dodal.

Videomapping a průvod

Součástí akce, kterou pořádá Dárek pro Putina, Paměť národa, Milion chvilek pro demokracii a Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, byl také tematický videomapping na budovu ministerstva vnitra na Letné, který začal v šest hodin. Ukázal počátek války na Ukrajině i to, co následovalo, lidé si mohli vyslechnout dojemné zpovědi uprchlíků z Ukrajiny, kterým se v Česku dostalo pomoci. Poté vyrazili průvodem k ukrajinské ambasádě.

„Společně ukážeme, že za Ukrajinou stále stojíme!“ uvedli organizátoři. „Už rok Ukrajina bojuje za svou svobodu a odvážně se staví ruské agresi. A česká podpora Ukrajině, se kterou jsme společně začali okamžitě po ruské invazi, je stále na místě,“ dodali organizátoři s tím, že různé organizace na místě představí sbírky, jejichž prostřednictvím lze i dnes Ukrajině pomoci.