Soud s Dominikem Ferim pokračuje: Utajené výslechy poškozených žen! Kvůli citlivým detailům

Obvodní soud pro Prahu 3 dnes opět zasedá kvůli obžalobě týkající se údajných znásilnění, kterých se měl dopustit exposlanec Dominik Feri.

Soud rozhodl, že výslechy poškozených a znalců budou neveřejné. „Prezentace intimních detailů poškozených může mít dopad na jejich soukromý život,“ vysvětlila předsedkyně senátu Lenka Hájková, proč se tak rozhodla. „To, že to nebude v plném rozsahu veřejné, je škoda,“ zmínil Feri v úterý, kdy soud zasedal.

O sérii obtěžování a údajně vynuceného styku informovala média na jaře 2021. Oběti požadují finanční odškodnění nemajetkové újmy - 250 tisíc korun, 600 tisíc korun a 1,2 milionu korun.

Po propuknutí kauzy Feri rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života. Loni v květnu se pokusil o sebevraždu.

Feri přišel v úterý k soudu s úsměvem a trpělivě odpovídal na otázky novinářů. „Já věřím, že budu zproštěn žaloby. Jistě jsem mohl v minulosti říct něco, co bylo neslušné, nevhodné, za to jsem se ostatně veřejně omluvil, ale jistě jsem mohl, řekněme, nenaplnit očekávání některých dívek. Ano, ale to říkám v plné pokoře, nikdy jsem se nedopustil žádného násilí, žádného sexuálního násilí,“ pokračoval Feri v odpovědi na otázky. Pro očištění svého jména je připraven vyvinout maximální úsilí.

Jeden z případů i ve Sněmovně?

První případ se měl stát v roce 2016 v pronajatém bytě. V něm se měl Feri pokoušet líbat poškozenou, která ho však odstrčila. Přes její nesouhlas nadále pokračoval, tvrdí obžaloba. Následně se měla napít nápoje, po kterém se měla dostat do částečné ztráty vědomí. S ní měl poté Feri provádět nedobrovolný pohlavní styk.

Druhý případ se má týkat nevhodného chování exposlance a jak ho poškozená vnímala. Byla paralyzovaná a nemohla se údajně bránit. „Násilně ji donutil k pohlavnímu styku,“ uvedla Gřivnová.

Ve Sněmovně se měl stát třetí případ. Tam si měl podle výpovědi Feri pozvat novou stážistku. Nerespektoval její nesouhlas s intimnostmi. Poškozená se měla po několika minutách vymanit z Feriho sevření. „Dopustil se jednání, které směřovalo k dokonání trestného činu,“ řekla zástupkyně.