Poslední spotřebiče za staré ceny: Elektronika zlevňuje, tvrdí ekonom. A co a proč zdraží?

Potřebujete si koupit nové elektronické spotřebiče? V tom případě Pavla Hobíková z Mall doporučuje využít povánoční výprodeje, kdy si lidé nakoupí ještě za staré ceny. „Nyní doprodáváme už naskladněné zboží, u kterého ceny držíme na loňských úrovních. Pro nové modely a zboží, které je teprve na cestě do Česka, jsme již dostali od dodavatelů nové ceníky, kdy došlo k navýšení ceny,“ řekla Blesk Zprávám.

Přestože zatím není možné říct, kdy přesně a o kolik elektronika podraží, podle Michaely Balarinové z CZC to bude během prvního čtvrtletí roku 2023. Odvine se to od toho, kdy a za jaké ceny nové zboží na sklad dokoupí. Vyšší ceny bychom ale měli zaznamenat napříč celým sortimentem. „Už nyní se zdražení dotklo některého zboží, například novinek v našem sortimentu,“ řekla Blesku Balarinová.

Co má vliv na růst cen?

Kvůli inflaci a zdražování lidé nenakupují impulzivně, víc si plánují, dají na odbornou radu a kupují hlavně nezbytnosti. Také jsou ochotní počkat na slevové akce, zvlášť pokud uvažují nad dražším spotřebičem. „U některých kategorií zboží došlo v průběhu roku 2022 k postupnému zdražení zhruba o 15–20 %. A vzhledem k vyšším cenám energií očekáváme zvyšování cen od výrobců i v nadcházejícím roce,“ řekla Olga Dolínková za Datart.

Za vyšší cenou budou stát také čím dál tím dražší základní materiály či cena práce nejen v čínských, ale i ve světových výrobních závodech. Ovlivnit to může rovněž vývoj kurzu. Důvodem zdražení je rostoucí cena základních materiálů v kombinaci s cenou práce ve výrobních závodech nejen v Číně, ale i celosvětově.

„K postupnému zdražovaní dochází v posledních dvou letech průběžně a promítla se do něj jak pandemická situace, zdražovaní námořní dopravy i vstupních surovin, růst cen obalového materiálu, tak i v posledních měsících geopolitická situace a válka na Ukrajině. Většina cen se ale letos ještě držela téměř na loňské úrovni, kdy se vyprodávaly skladové zásoby,“ řekla Blesk Zprávám za Mall Pavla Hobíková.

Ceny se změnily u dováženého zboží i u českých produktů, jejichž výroba je ale závislá na zahraničních subdodavatelích. V elektronice se řeší problémy s nedostupností některého zboží, konkrétně jde třeba o velké bílé spotřebiče.

„Výrobci se potýkají s nedostatkem komponentů, který ovlivňuje především kategorii praček, myček, sušiček. Továrny produkují méně a nevyrábí se především levnější typy spotřebičů, které patří k těm nejprodávanějším. Někteří výrobci tak nejsou schopni pokrýt celosvětovou poptávku,“ vysvětlila Hobíková.

„Spíše bojujeme s nedostupností některého zboží, například iPhone 14 Pro/Pro Max má tak silnou poptávku, že ji výrobci nedokážou uspokojit,“ doplnil také Michal Navrátil, obchodní ředitel společnosti Electro World.

Kromě toho v posledních dvou letech zdražují také materiály a logistika. Značky obměňují svůj sortiment, zaběhnuté modely často nahrazují novinkami a některé výrobky už si tak zákazníci nekoupí. Nové produkty však v tomto případě bývají kvůli lepšímu vybavení dražší.

Elektronika naopak zlevní?

Naopak Navrátil uvedl, že za rok 2022 nezaznamenal zdražení elektroniky. „Naopak kvůli poklesu poptávky a konkurenčnímu boji se elektronika prodává levněji,“ řekl. Také podle ekonoma Štěpána Křečka elektronika i v příštích měsících spíš zlevní, protože ji lidé nebudou kvůli šetření příliš nakupovat.

„Přece jenom se zlepšují dodavatelsko-odběratelské vztahy. Problémy a logistika, které nás trápily po pandemii, začínají být minulostí. A spotřebitelská poptávka po elektronice se bude snižovat kvůli tomu, jak bude oslabovat naše ekonomika a lidem propadat reálné mzdy. Tlak na růst cen tak bude u elektroniky pozvolnější než v jiných segmentech. Za celý rok tam vidím nárůst maximálně kolem sedmi procent,“ vysvětlil Blesk Zprávám.

Zdraží hlavně modely, které nahradí starší produkty, a kvůli positioningu značky na trhu si budou držet vysoké ceny také známé firmy.

Dlouhodobě mají Češi zájem o elektroniku do chytré domácnosti. „Chytrá domácnost patří obecně mezi nejrychleji rostoucí segmenty. Zasahuje prakticky do všech oblastí života a je zastoupena ve většině segmentech napříč sortimentem, od žárovek, chytrých osobních vah přes chytré vysavače nebo čističky vzduchu až po kamery, rychlovarné konvice, alarmy nebo kávovary,“ uvedla Hobíková.

Nejraději si lidé kupují bezdrátové reproduktory a chytrá osvětlení, mezi vánoční bestsellery patří robotické vysavače.

Zákazníci také rádi investují do zabezpečení domova, i kvůli domácím mazlíčkům si kupují třeba bezdrátové wifi kamery. „Většina kamer dokáže velmi dobře zaznamenat i pohyb v úplné tmě, takže ani to není problém. Zájem o ně jsme nyní opět zaznamenali s postupným návratem lidí zpět do kanceláří, kdy doma tráví o něco méně času,“ popsala Hobíková. Oblíbené jsou též chytré zámky, které otevřou telefonem.

Desetitisíce Čechů pod stromečkem našlo bezdrátová sluchátka nebo nositelnou elektroniku. Pořídili si úplně první chytré hodinky nebo fitness náramek, případně si koupili novější model. Tyto věci si lidé opět oblíbili kvůli pandemii koronaviru, kdy kvůli zavřeným posilovnám chodili běhat ven, jiní si vyšli na procházku. Zůstalo jim to podle Hobíkové dodnes a stále si rádi měří, kolik kroků během dne ušli, jak se pohyboval jejich srdeční tep a kolik spálili kalorií.

Další zákazníci ale rádi investují do jiné zábavy: „K nejsilněji rostoucím kategoriím patří gaming s herními konzolemi, herní notebooky a také herní příslušenství, jako jsou klávesnice a sluchátka,“ sdělila Hobíková. Covid stojí rovněž za tím, že spousta lidí upřednostní online nákup před kamennou prodejnou. Mnoho lidí také začalo dárky kupovat s velkým předstihem, protože se báli, že některé zboží nebude jako během loňských Vánoc dostupné.

Nákupy ovlivnila i obava z rostoucích cen energií. Skokanem roku se v rámci Mall staly inteligentní radiátorové termostatické hlavice pro kontrolu a regulaci vytápění. Lidé si také nakupují energeticky úsporné spotřebiče. Na druhou stranu si ale nepřestali kupovat elektrická kola a koloběžky. Zájem o ně mají hlavně obyvatelé větších měst, kteří chtějí pro kratší cestu do práce využívat alternativní způsob přepravy.