Ptačí chřipka v ČR: Kvůli viru bude utraceno tisíce kachen. Veterináři hlásí i případ prasečího moru

Ve velkochovu kachen ve Frahelži na Jindřichohradecku se objevila ptačí chřipka. Na farmě bylo 22.000 kachen, tisíce z nich během tří dnů kvůli nákaze uhynuly. Zbývající drůbež v chovu bude utracena. V tiskové zprávě to dnes oznámila Státní veterinární správa (SVS). Nové ohnisko ptačí chřipky se v Česku podle správy objevilo zhruba po sedmi měsících od posledního výskytu. Zdrojem nákazy jsou zřejmě volně žijící vodní ptáci. Ve Frýdlantském výběžku na Liberecku se dnes potvrdil africký mor prasat (AMP) u jednoho uhynulého divočáka. ČTK to řekl ředitel SVS pro Ústecký kraj Daniel Macháček.

„U kachen byly pozorovány klinické příznaky typické pro ptačí chřipku. Veterinární inspektoři zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To následně potvrdilo ptačí chřipku H5N1,“ sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. Vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1 je potenciálně přenosná na člověka.

Kolem ohniska ve Frahelži bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V nich budou například omezeny přesuny drůbeže, provedeny soupisy chovů a bude zakázáno pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva.

V první polovině letošního roku bylo na území České republiky postupně zaznamenáno deset ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže. První dvě letošní ohniska byla potvrzena 3. ledna v malochovech v Bojanovicích na Znojemsku a Blažimi na Lounsku. Následující ohniska se nacházela jak v neevidovaných malochovech, tak i v komerčních velkochovech. Poslední ohnisko před výskytem nemoci ve Frahelži bylo potvrzeno 14. dubna v Plánicích na Klatovsku.

V Evropě v poslední době podle SVS přibývalo případů výskytu ptačí chřipky. Za listopad se v celé Evropě objevilo přes 100 ohnisek, zatímco v říjnu jich bylo 72 a v září 45. Nejvíce ohnisek bylo v listopadu zaznamenáno v Maďarsku, a to přes 40.

Africký mor prasat

Mrtvé sele bylo podle veterinářů nalezeno v blízkosti hranic s Polskem, kde se nákaza dlouhodobě vyskytuje. V Česku jde o první výskyt afrického moru prasat téměř po pěti letech. Ředitel SVS v Libereckém kraji Roman Šebesta předpokládá, že mimořádná veterinární opatření vyhlásí v pátek odpoledne. „My to teď připravujeme, protože je to docela složitá administrativní právní procedura,“ řekl ČTK. Podle něj budou opatření stanovená pro určité pásmo. „Rámcově si myslíme, že to bude kolem 200 kilometrů čtverečních, ale nevylučuji, že to bude více. Uvidíme, co nám ukážou souřadnice a řekněme výstupy z map. Podle toho budeme definovat mimořádným veterinárním opatřením přesné hranice toho pásma,“ dodal.

Podle SVS bude v takzvaném pásmu infekce dočasně zakázán lov divokých prasat a omezen pohyb lidí v přírodě. Opatření zasáhnou také chovatele prasat domácích a provozovatele jatek či zvěřinových závodů, uvedl úřad v tiskové zprávě. V příhraničních oblastech na severu Česka bude navíc zrušena takzvaná zóna intenzivního odlovu divokých prasat.

„Všechna přijímaná opatření mají za cíl především zamezit dalšímu šíření nákazy v populaci prasat divokých a zabránit tomu, aby se nákaza dostala do chovů prasat domácích,“ uvedl ředitel veterinární sekce SVS Petr Šatrán.

Uhynulé zvíře se našlo nedaleko Jindřichovic pod Smrkem na Liberecku nedaleko hranic s Polskem, kde se nákaza africkým prasečím morem podle SVS dlouhodobě vyskytuje. V současné chvíli se řeší opatření, která budou pro danou oblast platit, řekl Macháček. S africkým morem prasat se naposledy potýkalo Česko v roce 2017. Nemoc není přenosná na člověka, ani na další živočišné druhy.

Infekce se šíří v Německu i Polsku. Podle Macháčka je pravděpodobné, že zvíře do Čech doputovalo z Polska. V pondělí se kvůli situaci sejde ústřední nákazová komise. Situace zřejmě bude mít dopad na pohyb obyvatel a kontrolovat se budou chovy domácích prasat v oblasti nálezu zvířete. Opatření se dotknou i Ústeckého kraje, uvedl Macháček.

Africký mor prasat je akutní onemocnění podobné klasickému moru prasat, jeho příznaky a průběh jsou však rychlejší. Nakažená zvířata téměř ve všech případech hynou. Největší ohnisko v ČR bylo za poslední léta na Zlínsku.