Vánoční sbírky: Pro chudé, opuštěné i těžce nemocné děti. A výpověď maminky samoživitelky

Od 21. listopadu do 4. prosince mohou lidé obdarovat chudé děti krabicí od bot s dárky. Stačí si vybrat jedno ze 150 sběrných míst, podívat se, pro jaké děti dárky ještě vybírají a dárek tam odnést. Pro některé věkové skupiny se dárky vyberou rychleji než pro jiné, nejtěžší je pro dárce vymyslet krabici pro starší kluky. Diakonie ČCE na svých stránkách sama nabízí tipy, co jakým dětem dát.

Dárky pro děti vybírají dobrovolnice, mezi které patří Markéta Trombiková. „Kdysi jsme viděli s manželem letáček o Krabici od bot. První rok jsme sami darovali, v okolí jsme ale neměli žádné sběrné místo, a tak jsme založili vlastní. Teď se sběrné místo nachází v naší garsonce, na dveřích máme napsaný čas, kdy mohou lidé přijít. Pak krabice třídíme,“ popsala Blesk Zprávám.

Krabice už mají krásně popsané. Letos jich vybírají 70, třetí den po zahájení sbírky jim jich lidé přinesli 10. Krabice už obdrží dárkově zabalené a sami je nekontrolují. „Jen když se nám nějaká zdá podezřelá, například moc lehká, podíváme se dovnitř a něco tam třeba doplníme. Většinou se to ale nestává. Vyberete si věk, pohlaví dítěte a podle toho jim dáte dárek. Anebo třeba mamince do azylového domu,“ popsala Trombiková.

Jako dárek se jí samotné líbí třeba pastelky nebo omalovánky. Sami se s mužem zapojili kvůli tomu, že pomáhají předat konkrétní dárek. „Máme jistotu, že přijmeme dárky a dětem se přímo rozvezou,“ dodala. Letos podle ní bude potřebovat pomoc s Vánoci víc dětí.

„Někteří lidé jsou v těžší finanční situaci, z dárků třeba budou mít radost i některé děti z Ukrajiny, které se mohly ocitnout v azylových domech. Samotné nás překvapilo, když jsme spustili registraci dárků a během dvou dnů to skoro bylo plné. Lidi se zapojují,“ řekla Trombiková.

Na druhé straně krabici od bot už šestým rokem přijímá trojnásobná maminka Hanka. Začalo to v azylovém domě, kde se o této možnosti poprvé dozvěděla. „Na dárky jsem moc peněz neměla. Řekli mi: Nic nekupujte, dárečky dostanou. Každé dítě pak dostalo krabici,“ popsala svou první zkušenost pro Blesk Zprávy. Finančně jí to velmi pomohlo a děti měly neskutečnou radost.

V azylovém domě strávila další dva nebo tři roky, krabici dostávaly děti každý rok. A ani když si našla s dětmi vlastní bydlení, „Ježíšek“ na ně nezapomněl. „V krabici děti vždycky najdou víc dárků, od každého něco. Hračku, zábavu, něco na sebe, sladkost,“ popsala.

Dcera (8) ráda něco tvoří, dostává proto korálky nebo omalovánky, ale i puzzle. Někdy dostala čepici, šálu a spoustu ponožek. Syn (skoro 4) zase loni obdržel stavebnici s velkými kostkami. „Moc se mu to hodilo, začínal stavět,“ vzpomíná Hanka. Dárci však nezapomínají ani na pomůcky do školy, mezi kterými jsou třeba sešity, bloky nebo pastelky. Věci z krabic z předchozích let Hance doteď pomáhají.

„Nikdy tam není nic, co by děti nechtěly, a finančně to moc pomůže. Děti se těší, nikdy neví, co od dárků čekat. A zvlášť to pomůže letos, všechno je drahé a dětem nemůžete všechno splnit,“ přiznala maminka. Skvělé jsou podle ní také společenské hry, které děti využijí spolu a zapojit se může i ona.

Loni Diakonie ze 48 tisíc krabic poslala skoro 3 tisíce dárků sólo rodičům. Po skončení sbírky je možné také přispět na Krabici online, kde je navíc větší množství možností, jak chudým rodinám finančně pomoct třeba i na bydlení nebo na dětské tábory.