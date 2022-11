ČEZ se pochlubil rekordním ziskem. Pár hodin nato oznámil, že zdraží elektřinu. Přidal se i E.ON

Čistý zisk skupiny ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku stoupl na 52,3 miliardy korun z 6,7 miliardy korun ve stejném období před rokem. Za celý letošní rok firma očekává rekordní zisk 65 až 75 miliard korun. Firma to dnes uvedla na svém webu. Později oznámila, že od příštího roku zdraží elektřinu. Většina zákazníků bude od ledna platit vládou zastropované ceny, klienti si u nejběžnějších sazeb měsíčně připlatí kolem 300 korun. Od příštího roku si připlatí i zákazníci E.ON, stejně jako u ostatních dodavatelů bude většina zákazníků platit zastropované ceny energií.

Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou. Platby za plyn zůstanou stejné, protože klienti se smlouvou na dobu neurčitou platí zastropované ceny už nyní.

U elektřiny ČEZ letos na rozdíl od některých jiných dodavatelů zatím ke změně ceníků na dobu neurčitou, které má u firmy zhruba polovina zákazníků, nepřistoupil. „Ceníky u tohoto produktu měníme obvykle na přelomu roku. Jelikož elektřinu pro produkt na dobu neurčitou jsme na příští rok ale už museli nakupovat za letošní vyšší ceny, tak budou i ceníky od začátku roku vyšší,“ řekl mluvčí podniku Roman Gazdík. Uvedl, že části zejména nových zákazníků se zálohy naopak sníží, protože už nyní platí vyšší ceny, než je strop.

Nové ceníky pro příští rok připravují i ostatní dodavatelé energií. V tomto týdnu už ohlásila zdražení elektřiny a plynu také Pražská energetika, u níž rovněž většina zákazníků bude platit vládou zastropované ceny. Proti současnosti si tak průměrná pražská domácnost připlatí nižší stovky korun měsíčně.

Čistý zisk firma odhaduje až 75 miliard

Provozní zisk skupiny ČEZ před odpisy (EBITDA) činil 89,3 miliardy korun. Meziroční nárůst o 88 procent byl podle firmy daný enormním růstem cen komodit na velkoobchodních trzích, rekordním ziskem z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a také vysokou provozní spolehlivostí elektráren v letošním roce.

Bezprecedentní růst EBITDA segmentu výroba byl snížen zhoršením výsledků hospodaření v oblasti prodeje, na kterou růst cen komodit dopadá negativně. EBITDA společnosti ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům v ČR, meziročně klesla o půl miliardy korun. „Důvodem je extrémní nárůst pořizovacích cen plynu a elektřiny v roce 2022, který byl částečně kompenzován dočasnými sezonními vlivy,“ uvádí společnost.

Provozní výnosy skupiny ČEZ za první tři letošní kvartály dosáhly 211,1 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 35 procent.

Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy za celý letošní rok očekává skupina ČEZ na úrovni 65 až 75 miliard korun. „Aktuální predikce celoročního zisku indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky, by mezi akcionáře bylo rozděleno 52 až 60 miliard korun,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Pro stát jako majoritního akcionáře by to znamenalo příjem 36 až 42 miliard korun.

ČEZ patří mezi firmy, na které chce vláda uvalit daň z neočekávaných zisků, která má sloužit k pokrytí mimořádných nákladů v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Takzvaná windfall tax má platit od příštího roku do roku 2025. Skupiny ČEZ se bude v případě schválení Parlamentem týkat i zavedení stropů tržních příjmů z výroby elektřiny. Z příjmů nad stanovený cenový strop mají výrobci odvádět státu 90 procent.

Analytici: Lepší výsledky, než se čekalo

„Výsledky za třetí čtvrtletí byly ve všech ohledech lepší než se očekávalo,“ ohodnotil prezentované výsledky také analytik XTB Tomáš Cverna. Zásadním důvodem růstu tržeb jsou podle něj vyšší realizační ceny elektřiny a zisky při obchodování na komoditních burzách. Vysoké zisky tak podle něj mohou vést vyplacení vysoké dividendy akcionářům v rozmezí od 97 do 112 Kč.

Státnímu rozpočtu by tedy podle Cverny mohlo v příštím roce připadnout 36 až 42 miliard korun. Upozornil přitom, že mimořádná daň z neočekávaných zisků nebude ještě uplatňována na letošní zisky. „Pokud si portfolio ČEZ udrží podobnou dynamiku, může dojít ke z výraznému zvýšení odvodů do státního rozpočtu,“ dodal Cverna. Z loňského zisku vyplatila firma akcionářům dividendu 48 korun za akcii před zdaněním, stát jako majoritní akcionář získal zhruba 18 miliard korun.

„Čísla na všech úrovních výrazně překonala naše očekávání i tržní konsensus. Za výraznými růsty jsou převážně vyšší ceny elektřiny, nicméně lepší výsledek byl také v segmentu prodeje a obchodování s komoditami,“ řekl k výsledkům analytik J&T Banka Milan Lávička. Podle něj jsou výsledky z pohledu období prvních devíti měsíců i z celoročního výhledu pozitivní, cenu akcií ovšem v současné době ovlivní také aktuální schvalování cenových stropů na výrobu elektřiny a daně z mimořádných zisků.

Zdražuje i E.ON

Dodávky elektřiny a plynu zdraží od nového roku také energetická společnost E.ON. Stejně jako u ostatních dodavatelů bude většina zákazníků platit zastropované ceny energií. Klienti s běžnou spotřebou si tak měsíčně připlatí asi 300 korun měsíčně. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou. ČTK to dnes sdělil mluvčí firmy Roman Špěrňák. E.ON je s 1,4 milionu zákazníků druhým největším dodavatelem elektřiny v ČR.