Do Česka už proudí LNG z nizozemského terminálu. Do přístavu dorazila druhá loď

Zkapalněný zemní plyn (LNG) z terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven se již používá v České republice. Mluvčí polostátní firmy ČEZ Roman Gazdík dnes ČTK řekl, že plyn z Nizozemska se v ČR využívá pro potřeby zákazníků ČEZ, část se uložila do zásobníků v ČR. Plyn ČEZ nabízí také dalším českým obchodníkům. Do přístavu již dorazila druhá loď s LNG pro ČR. Stejně jako první loď připlula ze Spojených států, tentokrát ji dodala společnost Shell. LNG se nyní zpracovává zpět na plynné skupenství, aby mohl zemní plyn putovat potrubím dál do Česka, uvedl dnes na Twitteru generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.