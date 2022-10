Dohady o schodku: Bohatí by měli mít vyšší daně! Plošnými opatřeními se z dluhů nedostaneme

„Příští rok bude čtvrtým rokem v řadě, kdy hospodaříme se schodky, které se podobají těm zemím, se kterými jsme se nikdy nechtěli srovnávat. Jižní ose Eurozóny. Možná budeme mít dokonce vyšší než Řecko,“ konstatoval Hampl. Problémem podle něj je, že se o schodek státního rozpočtu nezajímají voliči. Situaci srovnal s rokem 2010, kdy se čeští občané na základě ekonomických otázek rozhodovali o tom, komu hodí hlas.

„Určitě je oprávněné dělat mimořádné kroky v mimořádné situaci, ale to není ta otázka, my jsme v jiné situaci,“ pokračoval. „My jsme v situaci, kdy hromadíme dlouhodobě strukturální schodek, tedy systematický nesoulad mezi příjmy a výdaji. Pak v těch mimořádných časech, jako jsou tyto, k nim ještě přičítáme ty mimořádné výdaje. Problém je, že neřešíme ten základ.“ Kdyby nyní česká vláda řešila jen zmíněné mimořádné výdaje, na finanční situaci občanů by se současné světové dění příliš nepodepsalo, uvedl.

Plošná opatření nejsou správným krokem

Prokop v pořadu ocenil zastropení cen za energie a plyn, další plošná opatření ale podle něj už nemají smysl. „K těm stropům už nemá cenu kupit plošné opatření, jako pět tisíc každému, úsporný tarif každému, protože to je strašně nákladné a není to cílené,“ vysvětloval. „Jestli máme stropy, tak pod to bych už šel cíleně.“

Úsporný tarif podle sociologa pomáhá hlavní střední a vyšší vrstvě, konkrétně lidem s větším množstvím nemovitostí. „Pokud by to šlo zrušit i v tomhle roce, tak bych ho zrušil,“ uvedl. Do příštího roku tarif vláda obnovovat neplánuje. „Mělo by smysl, aby pod těmi stropy byl úsporný tarif pro zranitelného zákazníka, což je nějakých dvacet procent domácností. Nízkopříjmoví důchodci, lidé, kteří mají příspěvek na bydlení, podle daňových přiznání mají malé příjmy, tak v Británii směřují už přímo těmto lidem ten efektivnější úsporný tarif, který zlevní elektřinu pod ty stropy.“

Vyšší daně pro bohaté

Sazba zdanění musí podle prezidentského kandidáta Středuly jít jednoznačně nahoru. „Tam není co řešit. My se jinak nedostaneme z těch dluhů,“ apeloval. „Kdo tady platí daně, je hlavně zaměstnanec nebo důchodce. Podle mého soudu vláda nerozumí, jaký je život lidí a firem. Vůbec neví, co se mezi lidmi a firmami děje.“ Zdanění fyzických osob by se podle Hampla mělo podobat tomu z let před rokem 2020.

„My rozdělujeme Českou republiku na republiku pro bohaté a republiku pro chudé,“ doplnil Středula. Výše daní by podle něj měla stoupat s vyšším platem, vysokopříjmoví občané by tak měli odvádět procentuálně víc než nízkopříjmoví, v tuto chvíli je to ovšem často obráceně, souhlasil a konstatoval sociolog Prokop. „My jsme těmi škrty typu pomoc vysokopříjmovým OSVČ podpořili více Prahu a bohaté regiony. My jsme nenechali peníze v těch chudších regionech a teď se rozevírají nůžky mezi těmi regiony,“ dodal Prokop.