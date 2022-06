V Týně zatopila vody desítky domů. „Vypadá to hrozivě. Před šesti lety jsme měli něco podobného, ale v takovém stavu jsme teda nebyli. Celé náměstí vyrvané, s těmi obrovskými dlažebními kostkami si to pohrálo, je to na hromadách. Pak nám to přeteklo dolů do Puchmajerovy ulice, tam nám to zatopilo všechny domy, v Jiráskově ulici to samé. Od povodní 2002 je to nejhorší, co tu bylo. Zatopilo nám to bazén, takže ho musíme vypustit, vyčistit, znovu napustit. Vytopilo nám to jednu technologii na bazéně, to jsou milionové škody, jenom na té cestě to bude deset milionů,“ řekl ČTK vltavotýnský starosta Ivo Machálek (Trikolóra).