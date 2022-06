Hasiči v Praze vyjížděli v souvislosti s bouřkami do 22:45 asi ke 20 případům. Voda z vydatných dešťů mimo jiné zatopila sklady a suterény domů. Uvedli to na twitteru. Říčka Botič v Nuslích krátce vystoupala na druhý stupeň povodňové aktivity, poté klesla. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

„Aktuálně zasahujeme u několika případů, kdy dešťová voda zatopila prostory skladu nebo suterénu domu. Monitorujeme vodní toky a spolupracujeme s jednotlivými MČ (městskými částmi) v Praze. Pomáhají nám dobrovolní hasiči,“ uvedli před 23:00 hasiči. Vyjížděli také k popadaným větvím.

Říčka Botič v Nuslích kolem 21:40 vystoupala na druhý povodňový stupeň, po půlhodině ale klesla na první. Říčka, která přitéká ze středních Čech, na začátku svého toku u Jesenice u Prahy vystoupala na třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení.