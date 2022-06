Na Česko se řítí invaze komárů! Můžou za to silné bouřky, jak se proti hmyzu chránit?

Komáři Komárovití (Culicidae) je čeleď dvoukřídlého hmyzu, jež celosvětově zahrnuje okolo 3000 druhů, Českou republiku obývá okolo 45 druhů. Komáři mohou přenášet viry, bakterie a parazity a v poslední době i nemoci, které byly typické spíše pro exotické země, jako je např. Západonilská horečka. V roce 2018 se jí v České republice nakazilo sedm lidí, jeden člověk na ni zemřel.

Podle meteorologů nyní vznikly vhodné podmínky pro komáří larvy. Ty se vyvíjejí zpravidla ve vodě v řádu několika dnů. Samotné larvy nejsou nebezpečné a nebývají nositelem nákaz. Člověka ohrožují až vylíhnutí komáři, kteří nemoci přenášejí po násátí krve nakaženého jedince.

Podle ČHMÚ je aktivita komárů v tomto období vysoká až mimořádná. Lidé by se měly vyhnout stojatým vodám, listnatým a lužním lesům nebo podmáčeným stanovištím. Problém může být i tekoucí voda.

Zpravodajství o výskytu komárů a jiného hmyzu najdete na stránkách ČHMÚ.

Líhništěm komárů mohou být ale i nádoby a předměty, které mají lidé na zahradách nebo i na balkonech. Pozor na barely pro odchytávání děšťové vody. Co jde, by lidé měli vyprázdnit případně zakrýt a to i nádoby, kde může zůstávat i velmi malé množství vody, jedná se např. o kbelíky, sudy na vodu, vázy, květináče, pneumatiky, misky na vodu pro domácí zvířata, apod.

Základem ochrany je repelent

Před komáry byste neměli chránit jen sebe a svou rodinu, ale i svá obydlí.

Základem je repelent s obsahem následujících účinných látek (pro dospělé osoby alespoň s 15% koncentrací). DEET IR 3535 Icaridin/picaridin (KBR 3023). Repelenty aplikujte na kůži, která není chráněna oděvem. Lze jej aplikovat i na oděv.

Repelenty musí být aplikovány přesně podle doporučení výrobce, pokud vás komáři začínají opět kousat, použijte repelent opakovaně

Co se týče právě oděvu, pokud to jde a je to vzhledem k vnější teplotě snesitelné, měli byste nosit takové oblečení, které kryje maximum těla, tedy dlouhé rukávy a nohavice, a pokrývku hlavy.

Parfémy a deodoranty komáry lákají

Chcete-li se účinně chránit před hmyzem , nepoužívejte v době jeho výskytu parfémy nebo deodoranty, protože jejich vůně přitahují hmyz.

V případě, že trpíte svědivými reakcemi kůže po štípnutí hmyzem, j e namístě užít antihistaminika, která jsou dostupná v lékárně . Pokud má někdo opravdu bouřlivou alergickou reakci, při které otéká a dusí se , měl by mít vždy u sebe záchranný set s adrenalinem.

. Pokud má někdo , měl by mít vždy u sebe záchranný set s adrenalinem. Vzhledem k tomu, že repelent snižuje účinnost ochrany před UV zářením , doporučuje se nejprve natřít opalovacím krémem a poté nastříkat repelentem, nikoli naopak.

, doporučuje se a poté nastříkat repelentem, nikoli naopak. Čím vyšší je koncentrace DEET v repelentu, tím vyšší je riziko poškození kůže. Podle odborníků je vhodnější použít méně koncentrované repelenty, ve kterých je nakombinováno několik odpuzujících látek.

Podle odborníků je vhodnější použít méně koncentrované repelenty, ve kterých je nakombinováno několik odpuzujících látek. Pokud používáte elektrická zařízení k odpuzování hmyzu, vždy větrejte místnost.

Při cestování letadlem do zahraničí si zabalte repelent do odbavovaného zavazadla . Riziko, že Vás s ním nepustí na palubu v kabelce nebo v příruční tašce, je vysoké.

. Riziko, že Vás s ním nepustí na palubu v kabelce nebo v příruční tašce, je vysoké. Neaplikujte repelent na podrážděnou , poraněnou nebo spálenou pokožku.

, poraněnou nebo spálenou pokožku. Použijte bariéry proti komárům, zejména sítě do oken , zavírejte okna a dveře.

, zavírejte okna a dveře. Pokud máte klimatizaci, používejte ji, pokud to lze.

používejte ji, pokud to lze. Pokud vyrážíte na dovolenou, nebo se vyskytujete na místech, kde je větší aktivita komárů, spěte či odpočívejte pod moskytiérou (nejlépe impregnovanou repelentem).

Proti některým nemocem se lze chránit očkováním (proti žluté zimnici, japonské encefalitidě) a antimalariky (proti malárii).

