Post nového pražského arcibiskupa by měl obsadit současný olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner. Uvedly to servery Aktuálně.cz a Seznam Zprávy . Podle nich jméno už vybral Vatikán, informaci by měl oznámit dnes odpoledne. Duka již tři roky přesluhuje, církevní hodnostáři obvykle odchází ze svých funkcí v 75 letech.

V roce 2018 papež František v reakci na Dukův rezignační dopis stávajícího pražského arcibiskupa vyzval, aby pokračoval ve funkci, dokud nebude stanoveno jinak. Na podzim 2018 do Česka přijel jako nový vyslanec Vatikánu Charles Daniel Balvo a začal se vybírat Dukův nástupce. Když byl letos v lednu z Česka odvolán a jmenován apoštolským nunciem v Austrálii, spekulovalo se o tom, že Dukův nástupce je již vybrán.

Během nejbližších let by měla v Česku nastat změna nejen na pozici pražského arcibiskupa, ale také v čele dalších čtyř diecézí. Také v jejich čele stojí biskupové, kteří záhy dosáhnou věku 75 let. Patří k nim i Graubner, jemuž letos bude 74 let.