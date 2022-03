Pro úterý 15. března se vybralo NASA coby snímek dne opět foto českého auta - astronom a fotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě zabodoval svou Cestou ke hvězdám (A Road to the Stars). A protože dramatické dění na Ukrajině zasahuje do životů i Čechů, přidal autor oceněného snímku jasný vzkaz. „Za nás všechny se už takřka modlím, aby ta příšernost na Ukrajině už co nejdřív nabrala patřičného konce,“ napsal Horálek.